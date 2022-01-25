Исследователи ЕУ рассчитали эффективность российских вакцин против коронавируса

Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, «случай-контроль» исследование провели в октябре 2021 года в Петербурге. «Случаями» были 1 198 человек с симптомами и подтвержденным коронавирусом, направленные на компьютерную томографию в два амбулаторных центра Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Врачи МИБС собирали данные о состоянии здоровья пациентов, статусе вакцинации и типе прививки, а также уточняли, болел ли человек COVID-19 в прошлом — получал ли положительный результат ПЦР не менее чем за два месяца до обращения в МИБС. Исследователи взяли данные о людях, направленных в МИБС в период с 6 по 14 октября.

В контрольную группу из 2 747 человек включили участников другого исследования — распространенности антител к коронавирусу в Петербурге, которое ученые Европейского университета вместе с коллегами проводили в то же время. Сероопрос проходил в два этапа: на первом участников случайным образом обзванивали и опрашивали — в том числе о вакцинации и предыдущем заболевании, на втором — приглашали пройти тестирование на антитела.

Исследователи оценивали, как вакцинация защищает от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких. Эффективность «Спутника V» составила 58%, «Спутника Лайт» — 50%, «КовиВака» — 38%, а «ЭпиВакКороны» — 40%. Случаев повторного заболевание было только два. Как предполагают исследователи, риск повторного заражения вариантами «альфа», «бета» и «дельта», а также тяжелого течения заболевания низок. Но с появлением «омикрон»-варианта риск реинфекции может быть выше, считают они.

«"Спутник V" эффективен против инфекции, вызванной Дельта вариантом. Вполне вероятно, что на фоне бустерной дозы будет сохраняться определенная эффективность против Омикрон-варианта. Сопоставимая эффективность "Спутника Лайт" в исследовании связана с тем, что вакцина часто использовалась в качестве бустера для переболевших. "ЭпиВакКорона" не показала эффективности против Дельта-варианта в нашем исследовании», — отметил соавтор исследования, ассоциированный профессор «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям Антон Барчук.