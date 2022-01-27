В Петербурге открыли запись на вакцинацию подростков от коронавируса

Вакцинация подростков будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей или иных законных представителей, а также при наличии информированного добровольного согласия: с 12 до 15 лет — родителей, старше 15 — самого ребенка.

Получить прививку можно в 59 районных поликлиниках Петербурга — полный список можно посмотреть здесь. Перед прививкой ребенка будет осматривать врач-педиатр. Запись осуществляется преимущественно через портал «Горздрав», также возможно получить талон по единому номеру 122.

Из-за того, что первая партия вакцины для подростков поступила в Петербург в ограниченном количестве, в первую очередь привить рекомендуется детей, имеющих хронические заболевания из группы риска по пяти основным классам:

заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани;

глаза и его придаточного аппарата;

органов пищеварения;

органов кровообращения;

эндокринной системы.

«Спутник М» — двухкомпонентная вакцина, второй компонент которой вводится через три недели после первого. После введения вакцины пациент должен находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Напомним, в России 24 ноября зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.