18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Петербурге открыли запись на вакцинацию подростков от коронавируса

Поделиться:

С сегодняшнего дня, 27 января, в Петербурге открыта запись на вакцинацию подростков 12-17 лет от коронавируса. Прививать детей будут в 59 районных поликлиниках города.

Комитет по здравоохранению Петербурга

Вакцинация подростков будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей или иных законных представителей, а также при наличии информированного добровольного согласия: с 12 до 15 лет — родителей, старше 15 — самого ребенка.

Получить прививку можно в 59 районных поликлиниках Петербурга — полный список можно посмотреть здесь. Перед прививкой ребенка будет осматривать врач-педиатр. Запись осуществляется преимущественно через портал «Горздрав», также возможно получить талон по единому номеру 122.

Из-за того, что первая партия вакцины для подростков поступила в Петербург в ограниченном количестве, в первую очередь привить рекомендуется детей, имеющих хронические заболевания из группы риска по пяти основным классам:

  • заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • глаза и его придаточного аппарата;
  • органов пищеварения;
  • органов кровообращения;
  • эндокринной системы.

«Спутник М» — двухкомпонентная вакцина, второй компонент которой вводится через три недели после первого. После введения вакцины пациент должен находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Напомним, в России 24 ноября зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: