Первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в количестве 2 880 комплектов доз доставили в Петербург в минувшее воскресенье, 23 января. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, поставки «едва-едва хватит на тех детей, которым она просто нужна сейчас» — а именно несовершеннолетних с особенностями здоровья, которые находятся в группе риска.

«Уже сегодня у нас есть очередь из родителей, которые хотели бы, чтобы их дети получили вакцину. Речь идет, в первую очередь, о детях с особенностями здоровья, потому что эти дети находятся в группе риска. Мы видим уже сегодня, что такие дети болеют трудно, с осложнениями, и именно этим детям вакцина нужна в первую очередь. Мы будем стараться идти навстречу тем родителям, которые эту вакцину очень ждут», — отметила она.

Отдельно Потехина напомнила, что вакцинация подростков в Петербурге будет осуществляться исключительно на добровольной основе. «Родители будут принимать решение сами», — добавила вице-губернатор.

Напомним, в России 24 ноября зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.