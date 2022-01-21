В России подали заявку на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса. Ее назвали «Конвасэл»

«Конвасэл» представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Срок годности препарата — шесть месяцев.

В 2021 году глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что еще летом приступили к испытаниям новой российской вакцины. Регистрацию препарата обещали закончить до конца первого квартала 2022 года. Производить «Конвасэл» будут в НИИ вакцин и сывороток в Петербурге.

ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа, разработанную в Петербурге. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на четырехвалентную вакцину от гриппа «Флю-М Тетра» производства Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА.

А еще первая партия вакцины от коронавируса для подростков может поступить в Петербург до конца текущей недели. В детских поликлиниках уже оборудованы прививочные кабинеты.