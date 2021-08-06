ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа, разработанную в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», Минздрав выдал регистрационное удостоверение на четырехвалентную вакцину от гриппа «Флю-М Тетра» производства Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА.

Отмечается, что в клинических исследованиях препарата приняли участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

«Регистрация новой четырехвалентной вакцины от гриппа — очень важное достижение Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины, в будущем году планируется расширение показаний к ее применению для групп «дети 6 — 17 лет» и «люди старше 60 лет»», — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа. Начать поставки планируют уже этой осенью.

В агенстве добавили, что институт в Красном Селе способен производить порядка 20 млн доз в год, а к следующему сезону предприятие планирует нарастить мощности до 40 млн доз.