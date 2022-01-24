Вот 7 причин, по которым вы все еще не медитируете. И очень зря — это полезно для мозга и психики

Постоянные медитации способны снижать уровень стресса и тревожности, они учат внимательности и уменьшают симптомы депрессии. Но почему так сложно высидеть 10 минут, чтобы просто наблюдать за своим дыханием? Несмотря на впечатляющие эффекты, многие отказываются даже попробовать медитацию — и вот по каким причинам.
1. Я очень занятой человек, у меня просто нет времени
И часто это правдивое замечание: работа с утра до ночи, куча бытовых забот, дети. Какая вообще тут медитация? Однако речь идет лишь о 10 минутах практики в день, большинство из нас тратят куда больше времени на скроллинг Instagram-ленты. Нам кажется, что у нас совсем нет времени по следующей причине: мы стараемся заполнить чем-то каждый момент и не можем остановиться даже на минуту.
2. Мне неудобно сидеть неподвижно так долго
Если вы стараетесь сидеть на полу, скрестив ноги, тогда медитация, правда, может быть непростой задачей. Но правил нет: можно сесть в удобное и достаточное твердое кресло, выпрямив ноги. Или заняться ходячей медитацией, йогой, тай-чи: осознанное движение не менее важно, чем сидячие медитации.
3. Я не могу перестать думать во время медитаций
«Я не могу расслабиться. Просто не могу! Мой разум не утихает, мысли витают в облаках. Это сводит меня с ума! Я пытаюсь отвлечься от этого, не погружаться в себя...» — знакомое состояние? На самом деле стремление остановить поток мыслей похоже на попытку остановить ветер — это просто невозможно.
В восточных учениях разум описывают как нечто, похожее на пьяную обезьяну, укушенную скорпионом: как обезьяна прыгает с ветки на ветку, так и наше сознание переключается с одной мысли на другую, постоянно находится в движении и отвлекается.
Когда вы сидите неподвижно и пытаетесь успокоить свой ум, то замечаете: хаотичный поток мыслей не останавливается. Часто это ощущается назойливым шумом в голове. На самом деле ничего нового, конечно, не произошло: такой фоновый шум с вами всегда, но теперь вы его заметили.
Эта бесконечная болтовня или постоянная работа разума — абсолютно нормальное явление. Было подсчитано, что за 30-минутную медитацию в голову приходит не меньше 300 мыслей. Ваш мозг имеет большой опыт анализа, обдумывания, годы создания и поддержания драм, сумбура, концентрации на собственных мыслях. И он понятия не имеет, как оставаться без дела: наш разум жаждет развлечений, дел, задач.
4. Меня постоянно что-то отвлекает, вокруг шумно
Прошли времена, когда человек мог уединиться в пещере, где никто не нарушит его покой. Вместо этого мы непрерывно сталкиваемся со звуками, навязанными окружающим миром, но вовсе не обязательно в них погружаться.
Снаружи гудят машины? Хорошо, позвольте этим звукам проходить мимо вас, но не идите за ними. Тишина, которую ищет медитирующий, находится внутри, а не снаружи.
Накапливайте опыт: чем больше вы занимаетесь техниками осознанности, тем ближе ваш разум к тому, чтобы быть спокойнее и радостнее, несмотря на отвлекающие, порой очень неприятные факторы. Это постепенные и не очень быстрые изменения, но к ним приводит лишь постоянная практика.
Метаанализ, в котором приняли участие почти 1300 взрослых, показал, что медитация может уменьшить тревогу. При этом эффект был наиболее сильным у лиц с самым высоким уровнем тревожности.
5. Я пробовал, но не заметил никакой пользы
Некоторые люди находят преимущества уже после одной медитации, но наблюдать реальные изменения можно в том случае, если заниматься этим дольше. Разница в состоянии, как правило, становится заметна после одной-двух недель ежедневных практик.
Это значит, что необходимо довериться процессу настолько, чтобы оставаться в нем, и прилагать усилия до того, как вы увидите пользу.
Вспомните, сколько времени требуется для того, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте? В Японии, где распространена философия икигай, человеку может понадобиться 12 лет для того, чтобы овладеть искусством составления букетов. Итак, включение в настоящее происходит в один миг, но чтобы научиться задерживаться в этом состоянии, требуется терпение.
6. У меня ничего не получается, я все делаю неправильно
На самом деле, невозможно практиковать осознанность «неправильно», даже если вы просто сидите на диване 20 минут, погрузившись в мысли. Нет никаких правил, как нужно и как не нужно медитировать. Способов практиковать осознанность существует столько же, сколько людей, занимающихся этим. Все, что вам нужно сделать, — найти способ, удобный вам (даже если вам для этого захочется стоять на голове) — и продолжать практику.
Важно подружиться с медитацией: вам никак не поможет чувство вины за пропуск или стыд из-за несдержанного обещания себе практиковать по 30 минут в день, а не 10.
Лучше практиковать осознанность для разнообразия или удовольствия, чем сидеть 30-40 минут, страдая и стиснув зубы, потому что вы прочитали, что именно такая длительность приведет к эффекту. Попробуйте отнестись к медитации, как к давнему другу, к которому вы обращаетесь, когда вам требуется поддержка и ясный взгляд.
7. Это просто очередное модное (и странное) увлечение
Потеряться в мире новых духовно-оздоровительных течений, обещающих безграничное счастье, очень легко. Но практики медитации — не изобретение XXI века, они стары, как мир. Больше 2500 лет назад Будда целеустремленно пробовал и испытывал множество разных способов усмирения хаоса разума. И это только один пример, потому что в каждой религии и культуре есть свои вариации практик осознанности, существующие многие века.
В медитации осознанности нет ничего нового и странного. Возможно, она набрала особую популярность сейчас, потому что современный человек испытывает много сомнений, беспокойства и неуверенности, ежедневно сталкивается с ощущением неадекватности происходящего внутри и вокруг, с бесконечными негативными прогнозами, страхами и желаниями.
Каждый раз, когда вы замечаете, что мысли рассредоточены, вы погрузились в прокручивание моментов прошлого или прогнозирование будущего, попробуйте остановиться и вернуться в настоящий момент. Все, что вам нужно, — обратить внимание на это состояние, понаблюдать за тем, что уже происходит.
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