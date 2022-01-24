Вот 7 причин, по которым вы все еще не медитируете. И очень зря — это полезно для мозга и психики

3. Я не могу перестать думать во время медитаций

«Я не могу расслабиться. Просто не могу! Мой разум не утихает, мысли витают в облаках. Это сводит меня с ума! Я пытаюсь отвлечься от этого, не погружаться в себя...» — знакомое состояние? На самом деле стремление остановить поток мыслей похоже на попытку остановить ветер — это просто невозможно.

В восточных учениях разум описывают как нечто, похожее на пьяную обезьяну, укушенную скорпионом: как обезьяна прыгает с ветки на ветку, так и наше сознание переключается с одной мысли на другую, постоянно находится в движении и отвлекается.

Когда вы сидите неподвижно и пытаетесь успокоить свой ум, то замечаете: хаотичный поток мыслей не останавливается. Часто это ощущается назойливым шумом в голове. На самом деле ничего нового, конечно, не произошло: такой фоновый шум с вами всегда, но теперь вы его заметили.

Эта бесконечная болтовня или постоянная работа разума — абсолютно нормальное явление. Было подсчитано, что за 30-минутную медитацию в голову приходит не меньше 300 мыслей. Ваш мозг имеет большой опыт анализа, обдумывания, годы создания и поддержания драм, сумбура, концентрации на собственных мыслях. И он понятия не имеет, как оставаться без дела: наш разум жаждет развлечений, дел, задач.