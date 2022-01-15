Гинцбург анонсировал старт клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей от шести лет

Как рассказал Гинцбург, в настоящее время подписываются договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. «Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», — сообщил он.

Добавим, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав 29 ноября 2021 года. Как отметил ученый, процедура займет около трех месяцев.