Гинцбург анонсировал старт клинических испытаний вакцины от коронавируса для детей от шести лет

Клинические исследования вакцины против COVID-19 для детей от шести до одиннадцати лет должны начаться в ближайшее время. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
Как рассказал Гинцбург, в настоящее время подписываются договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. «Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», — сообщил он.
Добавим, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований были поданы в Минздрав 29 ноября 2021 года. Как отметил ученый, процедура займет около трех месяцев.
Напомним, в конце ноября в России зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для детей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.
Также стало известно о том, что дети стали чаще болеть коронавирусом. Так, в ноябре COVID-19 был диагностирован у почти 60 тысяч несовершеннолетних, у 30% их них — постковидный синдром.
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