Тестирование на выявление «омикрон»-штамма коронавируса запускает сеть лабораторий «Лабквест». Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора сети Дарью Пикалюк, исследование будет доступно в 54 городах России, когда именно — не уточняется. Услуга станет бесплатным дополнением к обычному тесту на коронавирус для всех положительных или сомнительных результатов.

Специальные тесты появятся и у «Хеликса» — услуга станет доступна в более чем 130 городах страны в течение двух недель. Стоимость исследования будет незначительно отличаться от цены обычного ПЦР-теста. Группа «Инвитро» также рассматривает возможность запуска исследования на «омикрон», точные сроки будут объявлены до конца января.

Как считают эксперты, запуск исследований на выявление «омикрон»-штамма не будет нести практической ценности для россиян, однако само определение конкретных вариантов вируса важно и необходимо — в первую очередь для государства и эпидемиологических служб. «Если человек заболел, ему, по большому счету, все равно, каким штаммом, так как специфического лечения инфекции все равно не существует. То есть это знание не приведет к изменению лечения и быстрейшему выздоровлению», — отмечает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.