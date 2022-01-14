Бросаю курить! Вот что происходит с вашим организмом после отказа от табака — через 12 часов, год и 15 лет

Курение входит в число лидирующих причин предотвратимой смерти, этот факт неоднократно подтвержден исследованиями на больших выборках людей. Многие считают, что для ощутимых изменений в здоровье придется потратить слишком много времени, но на деле польза ощущается уже через час после последней выкуренной сигареты. Вот таймлайн того, что происходит с организмом.
Через час
Примерно через 20 минут после того, как выкурена [последняя] сигарета, частота сердечных сокращений начинает снижаться, а кровообращение пытается войти в оптимальный режим, – оно упрямо пыталось это сделать в течение всех лет курения.
Через двенадцать часов
Сигареты содержат множество хорошо известных токсинов, включая окись углерода, то есть моноксид углерода, то есть СО, то есть угарный газ. Он очень ядовит и особо опасен тем, что не имеет цвета и запаха; в больших концентрациях смертелен, в чуть меньших – приводит к серьезному поражению центральной нервной системы. Суть в том, что если за короткое время вдохнуть определенный объем этого вещества, оно вступает в реакцию с гемоглобином, следствием чего является гипоксемия (дефицит кислорода в крови) и гипоксия (общее кислородное голодание тканей и органов), проще говоря – удушье.
Так вот, если каким-то чудом продержаться двенадцать часов без единой сигареты, то организму этого времени хватит, чтобы избавиться от избытка окиси кислорода. Восстановится естественный газовый состав крови, то есть ее газообменная функция придет в норму.
Через 24 часа
Через сутки после последней выкуренной сигареты постепенно идет на спад вероятность т.н. сосудистых катастроф – серьезного сердечного приступа или инсульта.
Предрасположенность к ишемической болезни сердца у курильщика обусловлена недостатком т.н. «хорошего холестерина». Кроме того, курение повышает кровяное давление, существенно увеличивая вероятность тромбообразования и риск инсульта.
Пусть не сразу, но уже через сутки после отказа от курения повышенное давление начинает устойчиво снижаться. Одновременно с этим возрастает уровень сатурации (насыщения крови кислородом), что существенно облегчает любую физическую активность и «прочищает голову». Так и тянет освоить какую-нибудь полезную привычку, – если, конечно, не гнать от себя эти мысли, – например, начать бегать по утрам, отжиматься от пола или еще как-нибудь восстанавливать былую форму. Если вам показалось, что это написано в шутку, то нет, это вполне серьезно и физиологически закономерно. Вы действительно почувствуете: все тело радуется и просит активности.
Через два дня
Курение повреждает нервные окончания, ответственные за восприятие запахов и вкуса. Это, конечно, не сравнить с тем, что может натворить проклятый коронавирус, но механизм примерно тот же. Так вот, при отказе от курения уже через пару дней наступает эффект, знакомый абсолютно любому бывшему курильщику: человек с удивлением обнаруживает, что мир вокруг полон запахов, а пища несет гораздо больше вкусовых нюансов, чем ощущалось раньше.
Через три дня
Спустя трое суток в организме начинает существенно снижаться концентрация метаболитов никотина. Конечно, лучше бы она и не повышалась, но раз уж вы курили, то именно вывод этих соединений из биохимических циклов приводит к синдрому отмены. На некоторое время большинство бывших курильщиков становятся раздражительными, испытывают головные боли и непреодолимую, как им кажется, потребность закурить. В действительности это можно перетерпеть. Очень и очень многие люди прошли через это – и живы до сих пор!
Через месяц
Уже через месяц начинает постепенно восстанавливаться функция легких. По мере их заживления (а досталось им крепко) и увеличения объема дыхания бывший курильщик отчетливо замечает, как уходят одышка и привычный кашель. Заметно повышается также выносливость, и если человек регулярно занимается физическими упражнениями или другой физической активностью, это ощутимо сказывается на результатах.
Через один-три месяца
В течение первых нескольких месяцев продолжает восстанавливаться нормальное кровообращение.
Через девять месяцев
Примерно девять месяцев необходимо легким для того, чтобы более-менее оздоровиться. Тонкие, похожие на волосы или реснички структуры в легких очищаются от налета табачных смол. Это важно в плане эвакуации слизи из легких и эффективного противодействия инфекциям. И, поскольку легкие начинают функционировать в полную силу, снижается частота острых респираторных заболеваний.
Через год
С момента выкуривания последней сигареты прошел год. Риск ишемической болезни сердца, конечно, не равен нулю, но за это время он уменьшился примерно вдвое, – и продолжает снижаться к общепопуляционному уровню.
Через пять лет
И снова о многочисленных токсинах, которые, как хорошо всем известно, содержатся в дыме тлеющего сушеного табака. Таких ядовитых веществ насчитывается свыше четырехсот. Часть из них агрессивно поражает стенки артерий и прочих кровеносных сосудов; эта же группа токсинов резко повышает вероятность тромбообразования.
Через пять лет жизни, свободной от курения, просветы кровеносных сосудов расширяются, а стенки обретают былой тонус. Риск тромбоза и, как следствие, ишемического инсульта снижается, и этот оздоровительный процесс будет продолжаться в течение десяти последующих лет.
Через десять лет
По прошествии десяти лет вероятность развития рака легкого и связанной с этим заболеванием преждевременной смерти снижается примерно вполовину, – по сравнению с теми, кто продолжает курить. Существенно сокращается также риск рака полости рта, гортани, поджелудочной железы.
Через пятнадцать лет
За пятнадцать лет полного отказа от курения вероятность ишемической болезни сердца сравнивается со среднестатистическим уровнем этого показателя для некурящих. То же самое касается риска рака поджелудочной железы.
Через двадцать лет
По прошествии двадцати лет риск преждевременной смерти от причин, однозначно и достоверно связанных с курением, – включая онкологические и пульмонологические заболевания, – снижается до статистического уровня, характерного для выборок никогда не куривших людей.
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