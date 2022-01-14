Бросаю курить! Вот что происходит с вашим организмом после отказа от табака — через 12 часов, год и 15 лет

Через час

Примерно через 20 минут после того, как выкурена [последняя] сигарета, частота сердечных сокращений начинает снижаться, а кровообращение пытается войти в оптимальный режим, – оно упрямо пыталось это сделать в течение всех лет курения.

Через двенадцать часов

Сигареты содержат множество хорошо известных токсинов, включая окись углерода, то есть моноксид углерода, то есть СО, то есть угарный газ. Он очень ядовит и особо опасен тем, что не имеет цвета и запаха; в больших концентрациях смертелен, в чуть меньших – приводит к серьезному поражению центральной нервной системы. Суть в том, что если за короткое время вдохнуть определенный объем этого вещества, оно вступает в реакцию с гемоглобином, следствием чего является гипоксемия (дефицит кислорода в крови) и гипоксия (общее кислородное голодание тканей и органов), проще говоря – удушье.

Так вот, если каким-то чудом продержаться двенадцать часов без единой сигареты, то организму этого времени хватит, чтобы избавиться от избытка окиси кислорода. Восстановится естественный газовый состав крови, то есть ее газообменная функция придет в норму.