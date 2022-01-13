30 советов против бессонницы: как начать лучше высыпаться и реально ли превратиться из совы в жаворонка

Можно ли застраховаться от ОРВИ, проводя больше времени в кровати, как дефицит сна влияет на риск развития заболеваний и почему температура повышается по вечерам? На эти и другие вопросы отвечает Дженна Маччиоки, 20 лет посвятившая исследованию иммунной системы, в книге «Иммунитет. Наука о том, как быть здоровым».