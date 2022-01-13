30 советов против бессонницы: как начать лучше высыпаться и реально ли превратиться из совы в жаворонка

Сбитый режим и сложности с засыпанием — частое последствие новогодних каникул, хотя зимой организм нуждается в большем количестве сна. «Собака.ru» напоминает, как справляться с ночной тревогой и повышенной чувствительностью к шуму, рассчитать свою личную норму сна и подобрать вспомогательные лекарства для борьбы с бессонницей.
Узнали у Александра Полякова, руководителя лаборатории сна в институте им. Бехтерева, полезно ли отсыпаться на выходных, можно ли превратить сову в жаворонка и что нужно обязательно делать в первые минуты после пробуждения.
Правда, что потребность во сне заложена генетикой и какой эксперимент поможет узнать свою личную норму сна в часах? Отрывок из книги немецкого психотерапевта и сомнолога Ханса-Гюнтера Вееса «Я не умею спать. Как перестать воровать у себя отдых и стать хозяином своему сну».
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20 советов для тех, кому не спится: аудиоподкасты, спорт за 3 часа перед сном и медитация «от 9 до 0»
Специалисты Клиники депрессий и фобий (Петербург) подготовили краткую инструкцию: как помочь себе лучше высыпаться и справляться с «ночной тревогой». По статистике, 46% горожан имеют проблемы с засыпанием, при этом многие называют отсутствие нормального сна «давно сформировавшейся вредной привычкой».
Ребенку сложно уснуть, он просыпается по ночам или отказывается спать днем, устает и капризничает? Есть простые, но важные условия для здорового сна, которые облегчат процесс засыпания. Секретами делится психолог, сомнолог, руководитель центра детского сна Ольга Добровольская.
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