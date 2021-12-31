В Смольном признали ошибочными заявления об окончании пандемии в 2020 году

«Без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 2020 год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 2021 год не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021», — отметил Лисовец.

Однако из-за нового штамма вируса «дельта» число заболевших значительно увеличилось. По словам главы комитета, многие медработники были вынуждены работать второй год без отпусков и выходных, чтобы обеспечивать горожан медпомощью.