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В Смольном признали ошибочными заявления об окончании пандемии в 2020 году

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Власти Петербурга признали, что их предположения об окончании пандемии в 2020 году оказались ошибочными. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает «Фонтанка».

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«Без неожиданностей не обошлось. Хотя мы и отработали 2020 год пандемии фактически полностью, за исключением первых трех месяцев, все-таки 2021 год не лишил нас сюрпризов. Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021», — отметил Лисовец. 

Однако из-за нового штамма вируса «дельта» число заболевших значительно увеличилось. По словам главы комитета, многие медработники были вынуждены работать второй год без отпусков и выходных, чтобы обеспечивать горожан медпомощью.

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