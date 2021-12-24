В Петербурге запускают донорскую акцию «От меня тебе жизнь» перед Новым годом

На новогодних праздниках больницы больше всего нуждаются в донорской крови. В эти дни продолжается плановое лечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Также в этот период увеличивается количество травм, которые нужно лечить с помощью переливания крови.

В рамках акции в Петербурге заработают 16 отделений переливания крови. Часть из них будет принимать доноров и на новогодних каникулах. В фонде также пообещали тем, кто решит поделиться частичкой себя перед новогодними праздниками, подарят фирменный донорский гематоген.

Всю подробную информацию об адресах и времени работы донорских центров можно найти здесь. В качестве донора принимают дееспособных граждан в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. Обязательное условие — при себе иметь паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях потребуется регистрация в СПб и предварительная запись.