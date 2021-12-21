В Америке впервые одобрили инъекционный препарат для профилактики ВИЧ

Препарат нужно будет делать шесть раз в год. Рассчитывается, что инъекции будут предназначаться и тем группам людей, которые не могут ежедневно принимать таблетки или для кого такой метод связан с трудностями — в том числе с бедностью, наркозависимостью, депрессией и необходимостью скрывать факт лечения.

Эффективность инъекции препарата Apretude сравнивали с таблетками для ежедневного применения. В испытаниях участвовали почти 8 тысяч человек. Ученые выяснили, что тем людям, которым вводили инъекционный препарат имели на 69% меньший риск заразиться ВИЧ по сравнению с принимавшими таблетки.

Власти США рассчитывают, что новая инъекция поможет в борьбе с эпидемией ВИЧ. По официальным данным в Америке около 1,2 млн человек имеет вирус иммунодефицита, а из них около 13% не знают о том, что заражены.