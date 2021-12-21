Петербуржцев просят стать донорами крови. В период новогодних праздников она особенно нужна

«В преддверии длительных новогодних каникул особенно важно создать достаточный запас компонентов крови для обеспечения всех нуждающихся в переливании. Ведь на период в конце года чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови. В то время как активность доноров снижается, а из-за длительных каникул нередко возникает дефицит компонентов крови», — сообщили в «Фонде доноров».

Согласно «донорскому светофору» на сайте Городской станции переливания крови, донорский материал необходим почти всех групп и резусов — в достаточном количестве только 4-я отрицательная. Петербуржцев, готовых стать донорами крови, будут ждать 16 отделений переливания с 27 по 30 декабря. Полный список мест, где можно сдать кровь, доступен по ссылке.

Донором может стать любой дееспособный гражданин России в возрасте от 18 лет и весом более 50 килограмм, не имеющий противопоказаний. Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях требуется регистрация в Петербурге и предварительная запись.

Большинство отделений переливая будут работать практически до самого Нового года, а некоторые — даже выйдут в праздничный период, чтобы принять доноров, которые соблюдали здоровый образ жизни во время всенародных гуляний. Для этого необходимо соблюдать диету и питьевой режим накануне и в день сдачи крови: не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую, консервированную и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. В день сдачи крови позавтракать с соблюдением диеты, натощак кровь сдавать не нужно.