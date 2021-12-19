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Комздрав: в Петербурге отремонтируют более 80 поликлиник

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В 2022 году в Петербурге планируют отремонтировать 81 медицинское учреждение. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

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По данным комитета, в следующем году работы начнутся в 81 поликлинике, в 2023 году — в 74 медучреждениях, в 2024 — в 59, в 2025 году — в 11. Общий объем финансирования — 5,8 млрд рублей. Средства на эти цели выделены как из федерального бюджета, так и из городского.

В комитете уточнили, что ремонт будет проходить без приостановки работы поликлиник — отдельными этажами или кабинетами.

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