Комздрав: в Петербурге отремонтируют более 80 поликлиник

По данным комитета, в следующем году работы начнутся в 81 поликлинике, в 2023 году — в 74 медучреждениях, в 2024 — в 59, в 2025 году — в 11. Общий объем финансирования — 5,8 млрд рублей. Средства на эти цели выделены как из федерального бюджета, так и из городского.

В комитете уточнили, что ремонт будет проходить без приостановки работы поликлиник — отдельными этажами или кабинетами.