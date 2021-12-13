«Мой близкий — антипрививочник»: как нам общаться, избегать конфликтов и сохранить отношения? Инструкция

Коронавирус и борьба с ним продолжают раскалывать общество почти пополам. В октябре ВЦИОМ сообщил, что обязательную вакцинацию поддерживают около 64% россиян, а использование QR-кодов — 55%. Эти вопросы часто приводят к спорам и даже ссорам среди родственников, друзей, коллег. Как быть, если близкий человек имеет диаметрально противоположную точку зрения на пандемию? Объясняют психотерапевт сети медицинских центров «Лахта клиника» Анастасия Кудрявцева и преподаватель Университета ИТМО, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, научный журналист Александра Борисова.
Мой близкий человек против вакцинации и QR-кодов. Что делать?
Александра Борисова: первым делом остановиться, выдохнуть и стараться не пылать праведным гневом, ведь праведный гнев совершенно не способствует конструктивному диалогу. После этого надо сформулировать для себя, почему мне важно переубедить человека. Это мое желание доказать свою правоту, или это беспокойство за жизнь близкого, который реально находится в группе риска? Насколько для этого человека с точки зрения его состояния здоровья критично остаться без прививки, каковы его индивидуальные риски в пандемию?
Если речь идет о вашей непривитой бабушке, которая без вакцин, вероятно, рискует жизнью, то здесь, конечно, надо делать все возможное, чтобы ее привить, даже рискнуть хорошими отношениями с ней. Если же вопрос в том, что ваш молодой друг уже переболел или вакцинировался, но отказывается предъявлять QR-код, потому что это, по его мнению, ограничение гражданских свобод, то у него есть своя правда. Возможно спор с ним и не стоит затевать. В любом случае фундамент для коммуникации — это уважение и ориентация на собеседника. Надо отталкиваться от его интересов и приоритетов.
Анастасия Кудрявцева: не стоит обесценивать опыт и мнение другого человека, говорить, что его слова — дремучее средневековье и глупость. Нужно учиться терпимости, ее отсутствие может разрушить любые отношения: романтические, семейные, дружеские, рабочие.
Всегда очень важно понять причину, по которой человек против вакцинации, QR-кода или вообще отрицает коронавирус. Это может быть негативный опыт общения с врачами, негативный опыт прививок, страхи и дезинформация. Для этого надо подробно расспросить человека, показать, что тебе интересно его мнение. И уже на основе этого думать, как его переубедить.
Возможно ли вообще переубедить противника вакцин?
Александра Борисова: никогда нельзя терять надежду, я знаю людей, которым это удалось. Один мой друг привел в пример своей маме (очень пожилой женщине, которая не хотела соблюдать самоизоляцию) английскую королеву. Сказал, мол, она женщина уважаемая и сама себе хозяйка, ее никто заставить не может, она же почему-то это сделала?
Всегда надо искать людей, которые являются авторитетами именно для вашего близкого человека. Если он смотрит телевизор, то из телевизора, если только сидит на YouTube, то блогера. И в интернете, и в телевизоре, по радио очень много противоречивой информации. Но это в данном случае вам на руку, ведь всегда можно найти мнение не только против вакцинации, но и за.
Анастасия Кудрявцева: что важно помнить: универсального инструмента нет. Если бы можно было одним словом переубедить людей, то самой проблемы антипривочного движения не существовало бы. С кем-то надо делиться своим позитивным опытом, кому-то объявлять последствия и возможные неудобства от отказа вакцинироваться. А для кого-то придется запастись ссылками на научные журналы
Не следует рассчитывать, что процесс будет быстрым. Попытка изменить чью-то точку зрения — долгая и сложная работа. К этому разговору, скорее всего, придется возвращаться несколько раз и подходить с разных сторон. Однако это не стоит делать каждый день, этим вы лишь вызовете раздражение. Скорее, разумно говорить об этом примерно раз в месяц. Но важно помнить, что у всего есть ограничения: колеблющегося можно переубедить, а вот идейного противника вакцин, может и не получиться.
Переубедить не удалось. Как хотя бы не ссориться?
Александра Борисова: мое личное мнение: ссориться — это всегда плохая идея. Легко и просто любить людей, которые полностью с вами согласны. Намного сложнее — тех, с кем у нас взгляды расходятся. Возможно, с кем-то из не очень близких людей общение придется ограничить, или не касаться этих тем. Но ссора — это сожженные мосты и риск того, что человек не обратиться впоследствии к вам за помощью, когда она будет нужна - потому что будет бояться осуждения. А мы ведь не этого хотим, мы начинаем коммуникацию, чтобы помочь, и готовы помочь и после.
Если есть бытовые сложности, допустим, кто-то из супругов имеет QR-код и диет в театр, а другой не сделал прививку и не может составить компанию, то придется учиться слышать друг друга. Человек, который выступает против вакцин, настаивает на своем праве отказаться от них, тогда он должен признать право другого человека пойти на спектакль без него.
Анастасия Кудрявцева: если разговор грозит перейти в ссору, а отношения являются значимыми, стоит сменить тему. Сказать что-то вроде: уважаю твое мнение, хоть и не согласен с тобой. Мне надо обдумать твои аргументы, чтобы вернуться к этой теме позднее.
Если же говорить глобально, то беспокойство за близких — это нормально. Но когда, оно приводит к ссорам, конфликтам, постоянной тревожности, то с этим необходимо работать. Возможно, вам придется обратиться к психотерапевту, чтобы справится с переживаниями из-за того, что ваша бабушка или любимый учитель отказываются вакцинироваться. Жесткие попытки переубедить этих людей могут привести к разрушению отношений.
А можно ли как-то защитить человека помимо его воли?
Александра Борисова: желание контролировать других людей, пытаться навязать им какие-то дополнительные меры предосторожности — идея вообще сомнительная. Нас всем к этому тянет, но важно одергивать себя.
Главное, что вы можете сделать, это заранее подготовиться к последствиям: найти врача, подходящий стационар, почитать, как ухаживать за больным. Но все это не поможет, если на предыдущих этапах доверие близкого человека к вам будет подорвано. Нужно дать понять, что бы ни случилось, вы на его стороне и не будете, если он заболеет, говорить, что предупреждали его и были правы. Иначе он может просто не обратиться к вам за помощью в тяжелую минуту.
Анастасия Кудрявцева: если человек в целом адекватен, то я бы предложила прямой диалог. Вы можете сказать, что поведение близкого человека вызывает у вас беспокойство и предложить вместе договориться, как это беспокойство уменьшить. Возможно, мы в силах помогать человеку с продуктами, чтобы тому меньше пришлось ходить в магазин или купите ему набор масок, попросив обязательно их носить. Но это должно быть совместным решением.
Если человек будет настаивать, что это его дело, то стоит ему напомнить, что последствия заболевания могут коснуться и вас. Что вы будете помогать с его госпитализацией или ухаживать за больным. Но самое главное, что вы будете беспокоиться и в силах этого человека вашу тревогу снизить.
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