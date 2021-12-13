«Мой близкий — антипрививочник»: как нам общаться, избегать конфликтов и сохранить отношения? Инструкция

Мой близкий человек против вакцинации и QR-кодов. Что делать?

Александра Борисова: первым делом остановиться, выдохнуть и стараться не пылать праведным гневом, ведь праведный гнев совершенно не способствует конструктивному диалогу. После этого надо сформулировать для себя, почему мне важно переубедить человека. Это мое желание доказать свою правоту, или это беспокойство за жизнь близкого, который реально находится в группе риска? Насколько для этого человека с точки зрения его состояния здоровья критично остаться без прививки, каковы его индивидуальные риски в пандемию?

Если речь идет о вашей непривитой бабушке, которая без вакцин, вероятно, рискует жизнью, то здесь, конечно, надо делать все возможное, чтобы ее привить, даже рискнуть хорошими отношениями с ней. Если же вопрос в том, что ваш молодой друг уже переболел или вакцинировался, но отказывается предъявлять QR-код, потому что это, по его мнению, ограничение гражданских свобод, то у него есть своя правда. Возможно спор с ним и не стоит затевать. В любом случае фундамент для коммуникации — это уважение и ориентация на собеседника. Надо отталкиваться от его интересов и приоритетов.

Анастасия Кудрявцева: не стоит обесценивать опыт и мнение другого человека, говорить, что его слова — дремучее средневековье и глупость. Нужно учиться терпимости, ее отсутствие может разрушить любые отношения: романтические, семейные, дружеские, рабочие.

Всегда очень важно понять причину, по которой человек против вакцинации, QR-кода или вообще отрицает коронавирус. Это может быть негативный опыт общения с врачами, негативный опыт прививок, страхи и дезинформация. Для этого надо подробно расспросить человека, показать, что тебе интересно его мнение. И уже на основе этого думать, как его переубедить.