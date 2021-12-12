Комздрав Петербурга опроверг информацию о возможном дефиците донорской крови к Новому году

Так, городская станция переливания крови ежедневно принимает в среднем по 100 доноров. Как отметили в пресс-службе, светофор на сайте организации горит красным не из-за нехватки крови. Он напоминает донорам о том, что перед Новым годом их приход на станцию очень важен.

В Смольном также добавили, что дефицит средств на выплаты донорам в больницах Петербурге является такой же стандартной ситуацией, как и профицит. Это объяснили тем, что «необходимые записи крови невозможно прогнозировать за год вперед».

Обращения Мариинской и Елизаветинской больниц, которые поступили в ведомство в конце ноября, с просьбой предоставить дополнительное финансирование по 800 тысяч рублей будут удовлетворены в полном объеме, подчеркнули в пресс-службе. При этом ранее Ранее ОПК Елизаветинской больницы получило 500 тысяч руб. Как отметили в комитете, финансирование на январь следующего года, как и в прошлые годы, поступит в больницы в декабре.