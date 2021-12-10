Ученые создали маску, которая начинает светиться при контакте с коронавирусом

В Японии ученые создали маску, которая при контакте с коронавирусом начинает светиться. А для ее создания использовали страусиные яйца, пишет Kyodo.
This could make a lot of sense for EDM festivals.https://t.co/mdgw3wM7xb— Futurism (@futurism) December 8, 2021
Исследователи из Университета префектуры Киото с руководителем вуза Ясухиро Цукамото нашли у страусов несколько видов антител, которые могут нейтрализовать инородные частицы в организме.
Они ввели самкам деактивированные частицы коронавируса, а позже увидели, что в яйцах этих птиц большое количество антител. Затем ученые создали фильтр, который обрабатывается флуоресцентным красителем с антителами из страусиных яиц. После его помещают в маску и при контакте с белками коронавируса маска при ультрафиолетовом цвете начинает «подсвечивать» очаги с вирусом.
Ученые предполагают, что эти маски можно использовать как личный набор тестирования от COVID-19. Они быстрее и проще определяют наличие вируса, чем ПЦР-тест. А еще таким методом можно определять бессимптомно болеющих людей.
Ученые пояснили, что не нужно специальных устройств, чтобы найти вирус на маске, подойдет ультрафиолетовый или синий цвет, который испускает обычный смартфон.
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