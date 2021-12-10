Ученые создали маску, которая начинает светиться при контакте с коронавирусом

Исследователи из Университета префектуры Киото с руководителем вуза Ясухиро Цукамото нашли у страусов несколько видов антител, которые могут нейтрализовать инородные частицы в организме.

Они ввели самкам деактивированные частицы коронавируса, а позже увидели, что в яйцах этих птиц большое количество антител. Затем ученые создали фильтр, который обрабатывается флуоресцентным красителем с антителами из страусиных яиц. После его помещают в маску и при контакте с белками коронавируса маска при ультрафиолетовом цвете начинает «подсвечивать» очаги с вирусом.

Ученые предполагают, что эти маски можно использовать как личный набор тестирования от COVID-19. Они быстрее и проще определяют наличие вируса, чем ПЦР-тест. А еще таким методом можно определять бессимптомно болеющих людей.

Ученые пояснили, что не нужно специальных устройств, чтобы найти вирус на маске, подойдет ультрафиолетовый или синий цвет, который испускает обычный смартфон.