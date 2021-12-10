В России зарегистрирован препарат «Золгенсма». Он применяется для лечения спинальной мышечной атрофии

Запись о регистрации препарата «Золгенсма» уже внесена в государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения. Разрешение на применение лекарства на территории России будет действовать до 9 декабря 2026 года.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, которые протекают с поражением или потерей двигательным нейронов передних рогов спинного мозга. Для них характерно нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания.

Препарат «Золгенсма» применяется только один раз — укол делают больным в возрасте до двух лет. Младенцы, которым вводят лекарство в течение шести месяцев после рождения, перестают терять контроль над мышцами. Однако обратить вспять уже нанесенный организму ущерб лекарство не может.

«Золгенсма» является самым дорогим лекарственным препаратом в мире — один укол стоит 2,125 миллиона долларов. Закупкой данного лекарства в России занимается фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Благодаря организации лекарство получил 21 ребенок.