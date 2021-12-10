18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В России зарегистрирован препарат «Золгенсма». Он применяется для лечения спинальной мышечной атрофии

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis получила разрешение на использование в России препарата «Золгенсма». Он применяется для лечения спинальной мышечной атрофии и считается самым дорогим в мире лекарством.

Shutterstock.com

Запись о регистрации препарата «Золгенсма» уже внесена в государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения. Разрешение на применение лекарства на территории России будет действовать до 9 декабря 2026 года.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, которые протекают с поражением или потерей двигательным нейронов передних рогов спинного мозга. Для них характерно нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания.

Препарат «Золгенсма» применяется только один раз — укол делают больным в возрасте до двух лет. Младенцы, которым вводят лекарство в течение шести месяцев после рождения, перестают терять контроль над мышцами. Однако обратить вспять уже нанесенный организму ущерб лекарство не может.

«Золгенсма» является самым дорогим лекарственным препаратом в мире — один укол стоит 2,125 миллиона долларов. Закупкой данного лекарства в России занимается фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Благодаря организации лекарство получил 21 ребенок.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: