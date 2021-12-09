«Зуб с кариесом, когда покупаешь новый iPhone»: 6 советов от стоматологов по уходу за зубами и деснами

Не затягивать с лечением, копить проблемы и снижать местный иммунитет

Помните мем «Мой зуб с кариесом, когда я покупаю себе iPhone 13»? Стоматологи просят приходить к ним раз в полгода, потому что это тот срок, когда проблему — например, кариес — легко поймать и вылечить. Уже через 1,5–2 года кариес может перейти в пульпит, который потребует работы с корневыми каналами, удаления нервов и возможную установку коронки. Затягивать с лечением зубов не стоит еще и потому, что хронические инфекции в полости рта плохо сказываются на здоровье в целом. Сейчас объясним!