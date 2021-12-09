«Зуб с кариесом, когда покупаешь новый iPhone»: 6 советов от стоматологов по уходу за зубами и деснами

Какие обследования нужно проходить у стоматолога каждый год, можно ли выбрать зубную щетку по Youtube-обзору и как недолеченный кариес влияет на иммунитет? «Собака.ru» записала 6 советов которые застрахуют от запущенного пульпита и других проблем с зубами и деснами.
Совмещать осмотр врача с профгигиеной зубов
Встречайтесь с врачом раз в 6 месяцев и совмещайте осмотр с профессиональной гигиеной зубов. Не весь налет снимается во время домашней чистки, а в кабинете стоматолога зубными отложениями занимаются серьезно: используя ультразвук, воздушно-абразивные методики (например, Air Flow), скейлеры и кюреты. Если у вас установлены виниры или коронки или, тем более, вы носите брекеты — кабинетная чистка зубов актуальна как никогда.
Евгения Шапиро
стоматолог-терапевт, главный врач комплекса клиник «МЕДИ на Захарова»
Регулярная профгигиена — это очень важно. Накапливающийся налет агрессивен для тканей, окружающих наши зубы, уже доказана связь между плохой гигиеной рта и развитием заболеваний пародонта. Потребность в кабинетной чистке зубов у всех разная: одного пациента я прошу приходить на нее каждые 3 месяца, другого — раз в год.
Проходить стоматологические обследования
Прием стоматолога в 2020-х — не просто визуальный осмотр. Каждые три года вам должна проводиться компьютерная томография (получение трехмерных снимков челюсти. — Прим. ред.), а каждый год для выявления коварного кариеса на боковых поверхностях зубов — прицельные рентген-снимки в прикусе. Во время осмотра грамотный стоматолог также поинтересуется вашим образом жизни, возможными жалобами на головную боль или недосып — в организме все взаимосвязано.
Константин Ронкин
врач-стоматолог и основатель Бостонского института эстетической медицины (БИЭМ)
Добавим сюда ежегодный скрининг рака полости рта — в ходе осмотра или с помощью технологии, распознающей атипичные клетки на глубине 4 мм. Еще одна диагностическая процедура проводится на аппарате Tekscan: компьютерный сенсор показывает, есть ли у пациента проблемы с окклюзией и стираемостью зубов. Исправив их вовремя, мы снижаем риск дальнейшей деформации челюсти и сустава.
Не затягивать с лечением, копить проблемы и снижать местный иммунитет
Помните мем «Мой зуб с кариесом, когда я покупаю себе iPhone 13»? Стоматологи просят приходить к ним раз в полгода, потому что это тот срок, когда проблему — например, кариес — легко поймать и вылечить. Уже через 1,5–2 года кариес может перейти в пульпит, который потребует работы с корневыми каналами, удаления нервов и возможную установку коронки. Затягивать с лечением зубов не стоит еще и потому, что хронические инфекции в полости рта плохо сказываются на здоровье в целом. Сейчас объясним!
Екатерина Петрова
стоматолог-терапевт Института красоты ГАЛАКТИКА
В полости рта живет множество микроорганизмов, хороших и плохих. Одни борются с инфекцией, укрепляя наше здоровье, другие могут провоцировать болезни. Соотношение хороших и плохих микробов в санированной полости рта — когда все вылечено, нет кариеса и воспаления десны — находится в балансе. А вот при заболеваниях зубов и десен баланс нарушается, увеличивается доля патогенных микроорганизмов. Это снижает местный иммунитет полости рта, то есть локальную защиту от проникновения инфекций в организм.
Подобрать правильную зубную щетку, пасту и флосс
Не уходите из клиники без конкретных рекомендаций по домашней гигиене: исходя из клинической ситуации в вашей полости рта, стоматолог посоветует правильную зубную щетку+пасту, подберет ершик, флосс (зубную нить. — Прим. ред.) и, если нужно, другие средства гигиены. Их самостоятельный выбор может быть неудачным: даже самой продвинутой, но не подходящей вам электрощеткой, купленной после YouTubeобзора, можно лишь травмировать край десны.
Евгения Шапиро
стоматолог-терапевт, главный врач комплекса клиник «МЕДИ на Захарова»
Еще 10 лет назад мы ничего не знали про зубные ершики и радовались, если пациент пользуется хотя бы зубной щеткой, а сейчас на рынке огромный выбор предметов для гигиены полости рта. Разобраться в нем самому невозможно, да и не нужно. Это задача вашего стоматолога или гигиениста. После того как рекомендации даны, стоит провести урок домашней гигиены: научить пациента правильным движениям щеткой, флоссом и ершиком.
Найти врача-стоматолога, которому доверяешь
Как обычно, работает сарафанное радио, а еще нужно учитывать образование врача, то, как часто (и где!) он повышает квалификацию, с какими технологиями умеет работать. Оснащение клиники тоже имеет значение: классный стоматолог не будет работать там, где не используют 3D-снимки зубов или лечат пульпит без микроскопа.
Екатерина Петрова
стоматолог-терапевт Института красоты ГАЛАКТИКА
Вечный вопрос пациента: идти на врача или в клинику? Мне кажется, есть смысл искать стоматолога, но обращать внимание на место, в котором он работает. Когда вы нашли доктора, которому доверяете, все, что от вас теперь требуется, — регулярно приходить к нему на осмотр.
Подумать о здоровье зубов в будущем
Если вы уже несколько лет подряд откладываете масштабные планы по апгрейду улыбки — например, лечение на элайнерах (прозрачные капы для исправления прикуса. — Прим. ред.) или установку виниров, есть смысл вновь встретиться со своим стоматологом или получить экспертное мнение нескольких врачей. Один из трендов стоматологии 2020-х — антиэйдж-лечение: иногда визит к врачу-стоматологу может заменить омолаживающие операции, косметологические процедуры и даже диеты.
Константин Ронкин
врач-стоматолог и основатель Бостонского института эстетической медицины (БИЭМ)
Антиэйдж-стоматология показана тем, у кого из-за неправильного прикуса и стирания зубов уменьшилась высота нижней трети лица. Для лечения не требуется установка 28 виниров, иногда достаточно восстановить только размеры боковых зубов. В результате разглаживаются морщины, уходят носогубные складки и второй подбородок. Кроме того, раскрываются дыхательные пути: человек лучше дышит, в организме улучшается обмен веществ.
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