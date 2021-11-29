В Петербурге из-за гололеда в 1,5 раза выросло число обращений в травмпункты

В Петербурге с приходом первых зимних холодов и снега в среднем в 1,5 раза увеличилось количество обращений в травмпункты. Об этом 78.ru заявили в пресс-службе травмпункта Петроградского района.
В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе за пятницу, субботу и воскресенье поступило 32 человека с травмами и ушибами. В основном пациенты приходят с поврежденными лодыжками и голенями, в некоторых случаях диагностируют переломы. В Красногвардейском районе сообщают о еще четырех пациентов с различными травмами.
В Петроградском районе к врачу обратились 25 человек, многие из них из-за последствия паления на лед. А вот в Василеостровском районе пока не фиксируют значительного поступления людей с ушибами и переломами.
А еще в Петербурге начались снегопады. Куда звонить в случае, если во дворе вашего дома скопились сугробы? А если улицы плохо убирают? Публикуем номера.
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