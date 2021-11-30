«Избегая пугающих ситуаций, вы подпитываете страх»: как метод экспозиции помогает побороть фобии

Лестница страха

Сталкиваться лицом к лицу со страхами лучше постепенно. Раздели свой страх на части, применив так называемую «лестницу страха». Используй ответы на вопросы из раздела «Твой профиль избегания», чтобы понять, в каких именно моментах лучше всего прибегнуть к методу лестницы. Если ты избегаешь дел, которые хочешь или должен (должна) сделать, вот хорошая возможность взяться за них. Это может быть освоение нового навыка, общение с определенными людьми, ответ на уроке, выполнение домашнего задания и т. п. Чем конкретнее ты определишь свой страх, тем проще будет выбрать стратегии экспозиции. Вот как работает лестница страха:

1. Сначала подумай о страхе, который хочешь преодолеть. Сосредоточься на ситуации, когда избегание негативно влияло на твою жизнь. Это должно быть что-то конкретное. Например: «Я хочу научиться кататься на скейте». Если ты боишься учиться, но при этом хочешь кататься в будущем, преодоление этого страха упростит тебе жизнь.

2. Поставь перед собой конкретную цель. Она должна быть предельно точной, например «самостоятельно доехать до дома Ли и обратно». Думай не только о том, что ты хочешь сделать, но и о том, когда ты хочешь это сделать (на следующей неделе? в следующем месяце?) и как долго или как часто планируешь это делать.

3. Разбей свою цель на четыре шага или более. Это должны быть последовательные шаги, которые приведут к конечной цели. Дай каждому из них оценку от 0 до 10, где 10 — самый трудный и вызывающий больше всего тревожности, а 0 — не порождающий никакой тревожности. Последний шаг должен соответствовать конкретной цели, поставленной вначале.

4. Для примера со скейтбордом шаги могут быть следующими: • Просто постой какое-то время на доске. (3/10) • Аккуратно оттолкнись и постарайся проехать несколько метров. (6/10) • Попробуй проехать по улице. (8/10) • Найди скейт-парк или другую подходящую площадку для занятий. (10/10) Старайся выставлять адекватные оценки и сравнивай их друг с другом. Если прокат в скейт-парке на глазах у других — это 10, то занятия у себя во дворе вряд ли тоже стоит оценивать на 10.

5. Просто пробуй! Испытывать тревожность во время упражнения по экспозиции — это нормально, и такая тревожность неопасна. Начни с наименее «тревожного» действия в своем списке и посмотри, что произойдет. Если это кажется слишком сложным, придумай другие, более простые шаги. Справившись с ними, ты сможешь собой гордиться! Побалуй себя небольшой наградой, прежде чем переходить к следующему шагу. Почувствуй гордость за то, что удалось начать свой путь к свободе от тревожности.