«Против», «сегрегация» и «принудительный»: вот какие слова чаще всего писали в комментариях под постом спикера Госдумы о QR-кодах

Согласно анализу Шпилькина, среди всех сообщений порядка 394 тысячи ответов являются уникальными — без учета повторов и спама. Эти комментарии содержат 10.7 млн слов. Для сравнения — роман-эпопея Толстого «Война и мир» состоит почти из 500 тыс. слов. Авторами уникальных сообщений стали 135 тысяч пользователей.

В списке наиболее часто встречающихся слов: «код» (144,4 тыс. раз), «против» (142,1 тыс.), «человек» (116,3 тыс.), «qr» (84,8 тыс.), «вакцинация» (69,3 тыс.), «право» (53 тыс.), «народ» (45,4 тыс.), «принудительный» (31,7 тыс.), «закон» (30,5 тыс.) и «конституция» (28 тыс.). По наблюдениям Шпильника, в основном пользователи выступают против вакцинации.

К главным ругательствам под постом Шпилькин отнес слова «принудительный», «сегрегация» и «фашизм». Также в комментариях чаще всего вспоминали спикера Госдумы Вячеслава Володина, президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Татьяну Голикову, главу Роспотребнадзора Анну Попову и главврача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко.