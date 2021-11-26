Вернуть оргазм, здоровье и плоский живот: 5 процедур и операций для восстановления после родов

заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»

Мамочки часто спрашивают: «Можно ли мне поднимать ребенка после операции?», «Можно ли выполнять работу по дому?» Мы предупреждаем пациенток, что поначалу им потребуется помощь близких. Во время реабилитации нужно быть внимательной и осторожной: не совершать резких движений, не поднимать ребенка на руки, так как лимит по нагрузкам — 3–5 кг. Но уже через пару недель жизнь возвращается в привычное русло, более того — вы видите хоть и не финальный, но уже близкий к нему результат.