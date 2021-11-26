Вернуть оргазм, здоровье и плоский живот: 5 процедур и операций для восстановления после родов

Времена, когда постэффекты беременности оставались с женщиной навсегда, давно в прошлом. «Собака.ru». поговорила с гинекологами и пластическими хирургами о том, как восстановить тело, качество жизни (!) и секса после родов.
1. Курс реабилитации у врача-гинеколога
Послеродовой синдром вагинальной релаксации приносит много дискомфорта: от потери оргазмов до недержания мочи. На приеме у гинеколога обычно выясняется, что симптомы проявились через 2–3 месяца после рождения ребенка, но женщине было «не до того». Иногда петербурженки приходят к врачу уже через 10–15 лет, с запущенными проблемами и показаниями к операции. Затягивать с восстановлением не стоит, а еще можно подумать о профилактике вагинальной релаксации уже во время беременности: врач подберет специальные упражнения для укрепления мышечного каркаса.
Дарья Собакина
акушер-гинеколог-хирург, заведующая отделением Центра женского здоровья клиники Embrylife
Рекомендую обратиться к гинекологу через 6–8 недель после родов, когда завершается процесс естественной регенерации влагалища. Процедуры подбираются индивидуально и после обследования: в программу могут включаться домашние тренировки мышц тазового дна, БОС-терапия (метод биологической обратной связи учит женщину правильным движениям мышц на уровне рефлексов. — Прим. ред.), лазерное лечение и плазмотерапия.
2. Лазерное восстановление влагалища
Для реабилитации после родов часто назначают CО2-лазер: он воздействует на слизистую интимной зоны, улучшая ее состояние, а еще стимулирует нервные окончания в подслизистом слое! Для полноценного результата понадобятся три процедуры с интервалом в 1–1,5 месяца. Какие это эффекты? Уменьшение релаксации мышц таза и влагалища и сужение вагинальной трубки, восстановление функции мочевого пузыря и стабилизация воспалительных процессов, вызванных снижением питания тканей влагалища.
Лери Абесадзе
руководитель гинекологической службы Американской Медицинской Клиники
Чем меньше времени прошло с момента родов — тем эффективнее лазер. Рубцы еще не сформированы, и нам легче вернуть ткани в исходное состояние — конечно, если у пациентки нет грубых анатомических разрывов и показаний к хирургии. Я назначаю лечение на лазере Candela в раннем послеродовом периоде — через 6–8 недель — чтобы помочь естественным процессам регенерации, быстрее восстановить тургор и упругость тканей. Это малоинвазивная процедура: спустя три дня можно возвращаться к половой жизни.
3. Реконструкция тазового дна + интимная пластика
Тазовое дно испытывает экстрим-нагрузку во время родов: в некоторых случаях происходит разрыв влагалища, серьезно увеличивается его размер. На месте разрывов формируются неправильные рубцы, тазовое дно ослабевает. К счастью, большинство женщин рожает без подобных последствий, но если они возникли, лазером не обойтись: поможет реконструкция тазового дна у пластического хирурга или хирурга-гинеколога. Для достижения вау-эффекта реконструкцию сочетают с интимной пластикой: например, хирург проволит липофилинг больших половых губ и корректирует форму малых.
Александр Давыдов
руководитель отделения пластической хирургии «СМ-Клиника»
Наша цель — укрепить тазовое дно, вернуть в нормальное и функциональное состояние мочевой пузырь, прямую кишку и влагалище. Бывает, что тазовое дно после родов настолько ослабевает, что у пациентки наблюдается выпадение органов малого таза. Проблема решается установкой синтетических сетчатых протезов: они удерживают внутренние органы и не дают тканям растягиваться.
4. Абдоминопластика
Около одного года требуется животу для восстановления, при этом у многих мам все равно сохраняется диастаз — расхождение прямых мышц живота. Избавиться от него и растяжек реально с помощью абдоминопластики: во время такой операции хирург убирает избыток кожи (или кожно-жирового фартука) и ушивает мышцы, возвращая их в правильное и физиологичное положение. Через 8–12 месяцев послеоперационный рубец превращается в тонкую белесую и практически незаметную полоску вдоль линии бикини — кстати, это популярное место для тату.
Роман Чумак
пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
Хороший тон выполнения абдоминопластики — это липоабдоминопластика. Одновременно с коррекцией живота проводится липосакция передней брюшной стенки, фланков и спины, можно убрать жировые ловушки в области бедер и у коленей. Еще одна популярная комбинация после родов — абдоминопластика + маммопластика. Чтобы сократить время наркоза, в операционной работают две бригады: преображение груди и живота занимает от 4 до 6 часов.
5. Маммопластика
К пластическому хирургу чаще всего обращаются по окончании лактации (грудное вскармливание. — Прим. ред.), когда молочная железа резко сбрасывает объем и провисает. То, как поведет себя грудь, зависит от генетики и исходного состояния тканей: крупная грудь, имевшая склонность к опущению и птозу еще до беременности, меняется сильнее, чем «мальчиковая». Маммопластику проводят не ранее, чем через год после того, как вы завершили кормить ребенка грудью. Одним пациенткам требуется эндопротезирование молочных желез, то есть установка имплантов, другим — подтяжка груди, третьим — сочетание этих методик.
Александр Адмакин
заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»
Мамочки часто спрашивают: «Можно ли мне поднимать ребенка после операции?», «Можно ли выполнять работу по дому?» Мы предупреждаем пациенток, что поначалу им потребуется помощь близких. Во время реабилитации нужно быть внимательной и осторожной: не совершать резких движений, не поднимать ребенка на руки, так как лимит по нагрузкам — 3–5 кг. Но уже через пару недель жизнь возвращается в привычное русло, более того — вы видите хоть и не финальный, но уже близкий к нему результат.
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