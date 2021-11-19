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Здоровье

Ученые получили новые данные по первому заразившемуся COVID-19 в Ухане

Первым заболевшим COVID-19 в 2019 году стала женщина, которая продавала морепродукты на китайском рынке в Ухане. К таким выводам пришел биолог Майкл Воробей из Университета Аризоны, который специализируется на изучении генетической эволюции вирусов. Его исследование опубликовал научный журнал Science.

Shutterstock.com

Издание сообщает, что женщина заболела 11 декабря, это и стало первым случаем заражения коронавирусом в Китае. После этого в больницы стали попадать и другие торговцы с рынка. Большинство первых случаев заражения произошли в той части рынка, где находились клетки с енотовидными собаками. В исследовании говорится, что это сходится с версией, что источником распространения стали именно животные.

Раньше считалось, что первым заболевшим коронавирусом был 41-летний бухгалтер. Но новое исследование эту версию опровергают. Считается, что он не был на уханьском рынке, а вирус мог подхватить в общественном транспорте или больнице.

Science отмечает, что восприимчивые к коронавирусам млекопитающие, включая енотовидных собак, продавались на рынке Хуанань и трех других рынках животных в Ухане до пандемии. Однако в исследовании отмечается, что точно установить связь появления SARS-CoV-2 с животными с рынка без дополнительных проб никогда не удастся.

Ранее сообщалось, что ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.

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