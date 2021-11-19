Ученые получили новые данные по первому заразившемуся COVID-19 в Ухане

Первым заболевшим COVID-19 в 2019 году стала женщина, которая продавала морепродукты на китайском рынке в Ухане. К таким выводам пришел биолог Майкл Воробей из Университета Аризоны, который специализируется на изучении генетической эволюции вирусов. Его исследование опубликовал научный журнал Science.
Издание сообщает, что женщина заболела 11 декабря, это и стало первым случаем заражения коронавирусом в Китае. После этого в больницы стали попадать и другие торговцы с рынка. Большинство первых случаев заражения произошли в той части рынка, где находились клетки с енотовидными собаками. В исследовании говорится, что это сходится с версией, что источником распространения стали именно животные.
Раньше считалось, что первым заболевшим коронавирусом был 41-летний бухгалтер. Но новое исследование эту версию опровергают. Считается, что он не был на уханьском рынке, а вирус мог подхватить в общественном транспорте или больнице.
Science отмечает, что восприимчивые к коронавирусам млекопитающие, включая енотовидных собак, продавались на рынке Хуанань и трех других рынках животных в Ухане до пандемии. Однако в исследовании отмечается, что точно установить связь появления SARS-CoV-2 с животными с рынка без дополнительных проб никогда не удастся.
Ранее сообщалось, что ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.
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