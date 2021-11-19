Ученые получили новые данные по первому заразившемуся COVID-19 в Ухане

Издание сообщает, что женщина заболела 11 декабря, это и стало первым случаем заражения коронавирусом в Китае. После этого в больницы стали попадать и другие торговцы с рынка. Большинство первых случаев заражения произошли в той части рынка, где находились клетки с енотовидными собаками. В исследовании говорится, что это сходится с версией, что источником распространения стали именно животные.

Раньше считалось, что первым заболевшим коронавирусом был 41-летний бухгалтер. Но новое исследование эту версию опровергают. Считается, что он не был на уханьском рынке, а вирус мог подхватить в общественном транспорте или больнице.

Science отмечает, что восприимчивые к коронавирусам млекопитающие, включая енотовидных собак, продавались на рынке Хуанань и трех других рынках животных в Ухане до пандемии. Однако в исследовании отмечается, что точно установить связь появления SARS-CoV-2 с животными с рынка без дополнительных проб никогда не удастся.

Ранее сообщалось, что ношение медицинских масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Австралии и Эдинбургского университета, проанализировав более 30 научных работ, посвященных эффективности мер по борьбе с COVID-19.