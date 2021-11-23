Дефицит секса в большом городе: вот 6 советов для тех, кто все же хочет им заниматься

Бешеный ритм и многозадачность, огромный выбор развлечений и цифровая зависимость: жизнь в мегаполисе может плохо влиять на качество и количество секса. Что с этим делать и как в решении вопроса может помочь секс-терапия? Рассказывает Ольга Василенко — колумнист «Собака.ru» и главный секс-блогер России, за которой следят 1,5 млн подписчиков.
Если у вас есть постоянный партнер, с которым вы живете
1. Секс-календарь. Звучит удручающе, но на самом деле это не убьет спонтанность и романтику, а наоборот, разожжет огонь страсти с новой силой! Помните, как вы ходили на свидания еще до того, как стали жить вместе? А помните, как вы готовились к сексу во время таких свиданий: принимали душ, подбирали красивое белье и представляли, как все пройдет? Попробуйте вернуться к этому состоянию. Помните, как здорово это подогревало ваше желание тогда и настраивало на нужный лад?
Представьте, что теперь вы организовываете такие же свидания, которые закончатся сексом. Тогда что в этом плохого? Это не рутинный и скучный график, нет. Это свидания с человеком, которых так давно не было! Потому что когда партнер на расстоянии вытянутой руки, а рядом телефон с соцсетями или еще один сериал, то секс откладывается сначала на день, затем на неделю и после пролетает месяц-два, а вы осознаете, что секса все это время не было.
2. Секс-переписка. Казалось бы, простая шалость, а какой результат! Особенно, когда все разговоры сводятся к обсуждению того, что будет сегодня на ужин или какие оценки получили дети. Секс-переписка здорово настраивает на приятный вечер, а это залог быстрого возбуждения, удовольствия, а главное, той самой игривости в паре, которая исчезает со временем.
3. Вечера без секса. Что делать в те вечера, когда секса не хочется? Иногда мы живем по принципу «все или ничего». Или секс, или порознь в разных комнатах. А интимный контакт важно поддерживать все время: объятья, поцелуи, даже легкий петтинг очень важны. Проводя время вместе, уделяйте этому внимание. Многие практики секс-терапии связаны с предварительными ласками и даже замещением секса с проникновением на петтинг или даже просто массаж. Это формирует тот самый сексуальный голод, который усиливает мотивацию. Поэтому массаж с элементами петтинг, но с запретом на секс в этот вечер может быть хорошим двигателем интимной жизни!
Что можно порекомендовать еще, в том числе и тем, у кого партнера нет?
4. Мастурбация. Тем, кому сложно сохранять высокий уровень либидо без наличия регулярного секса, мастурбация позволяет «оставаться на плаву», чувствовать свое желание и в целом поддерживать уверенность в своей сексуальности. Тем, кто наоборот накапливает сексуальное напряжение, чтобы искать партнера и реализовывать его во время близости с человеком, мастурбация может помешать. Тогда такие люди стараются воздерживаться от мастурбации, у них пробуждается сексуальный «голод» и это влияет на их поведение. Найдите свой путь. То, что вам подходит и то, что вас поддержит. Общих рекомендаций для всех в таком вопросе быть не может.
5. Чтение литературы, просмотр фильмов о сексе и т.д. Логика очень проста: если что-то находится в фокусе вашего внимания, вы об этом думаете. Если нет, то вспомнить об этом вы можете только благодаря внутреннему ощущению. Но это внутреннее ощущение возникает не у всех и не всегда, особенно в бешеном ритме мегаполиса. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что в один момент вас вдруг накроет волной и вы бросите все ради секса или мастурбации. Читайте о сексе, смотрите фильмы с сексуальными сценами. Держите информационную руку на пульсе.
6. Не надейтесь на «природу». Время — самый ценный ресурс, а секс тоже требует времени. У вас могут быть очень яркие оргазмы и вообще, невероятное удовольствие во время секса или мастурбации. Но все заканчивается и начинается обычный день, со своими задачами и проблемами. И если вы не выделяете в своем графике время на секс, то тут как с походами в тренажерный зал или в музей, куда вы не можете пойти уже месяц, год или даже 10 лет.
- У нас не так много лет на то, чтобы заниматься классным сексом и наслаждаться оргазмами! Пусть в 24 часах у вас найдется хотя бы 10 минут на интимное удовольствие.
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