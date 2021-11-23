Дефицит секса в большом городе: вот 6 советов для тех, кто все же хочет им заниматься

Если у вас есть постоянный партнер, с которым вы живете

1. Секс-календарь. Звучит удручающе, но на самом деле это не убьет спонтанность и романтику, а наоборот, разожжет огонь страсти с новой силой! Помните, как вы ходили на свидания еще до того, как стали жить вместе? А помните, как вы готовились к сексу во время таких свиданий: принимали душ, подбирали красивое белье и представляли, как все пройдет? Попробуйте вернуться к этому состоянию. Помните, как здорово это подогревало ваше желание тогда и настраивало на нужный лад?

Представьте, что теперь вы организовываете такие же свидания, которые закончатся сексом. Тогда что в этом плохого? Это не рутинный и скучный график, нет. Это свидания с человеком, которых так давно не было! Потому что когда партнер на расстоянии вытянутой руки, а рядом телефон с соцсетями или еще один сериал, то секс откладывается сначала на день, затем на неделю и после пролетает месяц-два, а вы осознаете, что секса все это время не было.

2. Секс-переписка. Казалось бы, простая шалость, а какой результат! Особенно, когда все разговоры сводятся к обсуждению того, что будет сегодня на ужин или какие оценки получили дети. Секс-переписка здорово настраивает на приятный вечер, а это залог быстрого возбуждения, удовольствия, а главное, той самой игривости в паре, которая исчезает со временем.

3. Вечера без секса. Что делать в те вечера, когда секса не хочется? Иногда мы живем по принципу «все или ничего». Или секс, или порознь в разных комнатах. А интимный контакт важно поддерживать все время: объятья, поцелуи, даже легкий петтинг очень важны. Проводя время вместе, уделяйте этому внимание. Многие практики секс-терапии связаны с предварительными ласками и даже замещением секса с проникновением на петтинг или даже просто массаж. Это формирует тот самый сексуальный голод, который усиливает мотивацию. Поэтому массаж с элементами петтинг, но с запретом на секс в этот вечер может быть хорошим двигателем интимной жизни!