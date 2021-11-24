«Я плохая мать!» Вот 5 типов вредных мыслей родителей и инструкция по «очищению» мозга

Наш мозг интерпретирует и оценивает многие ситуации по привычной схеме, но далеко не всегда верно. Психолог центра «Качество жизни» Юлия Коршина разобрала популярные искажения в мышлении родителей: они могут плохо повлиять на ваши отношения с ребенком и психическое здоровье всех членов семьи.
1. Катастрофизация
- «Если он сейчас раскидывает свои игрушки, значит, он вырастет неряхой»
- «Если я не буду с ним более жёсткой и требовательной, то он вырастет раздолбаем»
- «Если я не выскажу ему критику, его будет критиковать кто-то другой и ему будет больно» и т.д.
Попытки заглянуть в будущее и/или предсказать катастрофу ведут к сильному чувству тревоги, а тревога редко помогает решать ситуации взаимодействия. Также подобные размышления не редко связаны со стилем воспитания по типу гиперопеки («мне надо его контролировать, чтобы не произошло беды») или авторитарному стилю взаимодействия с ребёнком («его нужно держать в ежовых рукавицах, чтобы не произошло чего плохого»).
2. Если…, то я плохая мать
- «Если я что-то сделаю не так сейчас (ошибусь), он потом мне скажет, что я виновата, я его травмировала и я плохая мать»
- «Если ребёнок плачет/ тревожится/ закатывает истерику, это со мной что-то не так»
Фокус внимания на собственных неудачах, приклеивание ярлыка «плохая мать» на себя, высокие требования к себе как к матери, обычно ведут к тревоге, чувству вины и не сильно помогают решить проблему. Это еще одно проявления катастрофизации мышления.
3. Навешивание ярлыка и негативный фильтр
Фиксация на «плохом» поведении, игнорирование «хорошего».
- «Он просто неуправляемый!»
- «Вот же лентяй!»
- «Эгоист!»
- «Манипулятор, всё делаешь назло» и т.д.
Такой ярлык заставляет вас фокусировать своё внимание только на «плохом» поведении ребёнка. И, как говорится: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Будете транслировать ребёнку подобное отношение (а подобные мысли редко остаются лишь мыслями, обычно родители говорят это вслух), ребёнок сам так начнёт о себе думать. Обычно негативная оценка себя не особо мотивирует что-то менять.
Также нет смысла говорить ребёнку, что он манипулирует или делает вам что-то назло. Есть смысл проанализировать, какие потребности у ребёнка не удовлетворяются (чего ему не хватает: внимания, похвалы, чёткие границы не выстроены и т.д.) и работать в направлении улучшения качества отношений.
4. Сверхобобщение
- «Современные дети все очень безответственные»
- «Он никогда никого не слушает!»
Очень сложно разглядеть, что из себя представляет конкретно ваш ребёнок, и понять, что стоит за поведением конкретно вашего ребёнка, если вы мыслите такими категориями. Старайтесь оставаться в рамках конкретной ситуации.
5. Долженствование
- «Он должен быть умным/ смелым/ красивым/ аккуратным/ счастливым и т.д.»
Как бы вам этого не хотелось, но соответствие ожиданиям родителя — не гарант счастливо прожитой жизни вашего ребёнка; то, что может казаться правильным, может ему вообще не подходить; но такие долженствования могут здорово испортить вам отношения.
Обнаружили у себя подобные мысли?
Тогда вам может быть полезно следующее упражнение:
Шаг 1. Вспомните и запишите в каких ситуациях взаимодействия с ребенком вы испытываете сильные негативные эмоции?
Шаг 2. Постарайтесь вспомнить (предположите), о чём вы в этих ситуациях думаете? Запишите эти мысли рядом с описанными ситуациями.
Шаг 3. Подумайте, помогает ли вам и/или вашему ребёнку подобная оценка ситуации исправить её или 100% предотвратить что-то в будущем? Какая оценка себя/ребёнка/ситуации будет более полезной?
Шаг 4. Примените к себе/ребёнку/ситуации правила адекватной критики (на примере ситуации, где сработала мысль из серии «если…, я плохая мать»):
- Указывать на конкретную ошибку, а не на всего человека целиком (вместо «я не умею обращаться с ребенком, я ужасна» — «я сейчас накричала на ребенка, это было неправильно»);
- Подмечать не только ошибки, но и то, что получилось хорошо («Это было неправильно, но я гораздо реже так делаю, и сейчас я быстрее это заметила и вовремя остановилась, взяв паузу»);
- Не застревайте на критике того, что уже нельзя исправить. Сформулируйте рекомендацию на будущее («Я уже не могу отмотать время назад, но сейчас я успокоюсь и подойду к ребенку, чтобы объяснить, что произошло, попрошу прощения и обниму его. В следующий раз я постараюсь быстрее это заметить и просто взять маленький тайм-аут, чтобы остановить свою реакцию»);
- Отнеситесь к себе/ребёнку с адекватным уровнем строгости и заботы («Это неудачная реакция, я хочу делать так меньше. У меня не всегда получается, потому что я живой человек, со своими эмоциями, запасом сил и навыков, опытом. Но я стараюсь и буду продолжать стараться делать по-другому»).
Шаг 5. Подумайте и запишите, как можно не повторить этот опыт в дальнейшем? (если ситуация касалась «плохого» поведения ребёнка, возможно стоит с ним поговорить о том, что он может делать вместо «плохого» поведения, чтобы удовлетворить свои потребности)
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