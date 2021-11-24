«Я плохая мать!» Вот 5 типов вредных мыслей родителей и инструкция по «очищению» мозга

Обнаружили у себя подобные мысли?

Тогда вам может быть полезно следующее упражнение:

Шаг 1. Вспомните и запишите в каких ситуациях взаимодействия с ребенком вы испытываете сильные негативные эмоции?

Шаг 2. Постарайтесь вспомнить (предположите), о чём вы в этих ситуациях думаете? Запишите эти мысли рядом с описанными ситуациями.

Шаг 3. Подумайте, помогает ли вам и/или вашему ребёнку подобная оценка ситуации исправить её или 100% предотвратить что-то в будущем? Какая оценка себя/ребёнка/ситуации будет более полезной?

Шаг 4. Примените к себе/ребёнку/ситуации правила адекватной критики (на примере ситуации, где сработала мысль из серии «если…, я плохая мать»):

Указывать на конкретную ошибку, а не на всего человека целиком (вместо «я не умею обращаться с ребенком, я ужасна» — «я сейчас накричала на ребенка, это было неправильно»);

Подмечать не только ошибки, но и то, что получилось хорошо («Это было неправильно, но я гораздо реже так делаю, и сейчас я быстрее это заметила и вовремя остановилась, взяв паузу»);

Не застревайте на критике того, что уже нельзя исправить. Сформулируйте рекомендацию на будущее («Я уже не могу отмотать время назад, но сейчас я успокоюсь и подойду к ребенку, чтобы объяснить, что произошло, попрошу прощения и обниму его. В следующий раз я постараюсь быстрее это заметить и просто взять маленький тайм-аут, чтобы остановить свою реакцию»);

Отнеситесь к себе/ребёнку с адекватным уровнем строгости и заботы («Это неудачная реакция, я хочу делать так меньше. У меня не всегда получается, потому что я живой человек, со своими эмоциями, запасом сил и навыков, опытом. Но я стараюсь и буду продолжать стараться делать по-другому»).

Шаг 5. Подумайте и запишите, как можно не повторить этот опыт в дальнейшем? (если ситуация касалась «плохого» поведения ребёнка, возможно стоит с ним поговорить о том, что он может делать вместо «плохого» поведения, чтобы удовлетворить свои потребности)