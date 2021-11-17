Минздрав внесет людей с медотводами от вакцинации против COVID-19 в специальный реестр

Россиян с медицинскими противопоказаниями к прививке от COVID-19 будут вносить в специальный реестр. Об этом сказано в приказе Минздрава об утверждении новой формы сертификата, пишут «Ведомости».
Гражданам с медотводами не будут выдавать QR-коды, вместо них люди получат сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, который будет индивидуальным для каждого.
Эксперты рассказали, что точно подсчитать количество людей с медотводами практически невозможно. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что таких людей по стране около 10% среди взрослого населения. А эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов называет цифры в 2-3%.
Напомним, сертификаты о вакцинации от коронавируса в России могут дополнить фотографиями их получателей. Инициатива, обсуждаемая в Минцифры, призвана сократить очереди в общественных местах, где QR-коды начнут требовать в массовом порядке.
Также россияне, которые переболели коронавирусом бессимптомно, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста и не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов
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