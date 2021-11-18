«От меня вообще ничего не зависит!» Что такое выученная беспомощность и как она влияет на вашу жизнь (и даже иммунитет!)

Таким образом, две группы собак в равной степени подвергались воздействию электрошока равной интенсивности на протяжении абсолютно одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одна из них могла легко прекратить неприятное воздействие, другая же имела возможность убедиться в безрезультатности своих попыток как-то влиять на неприятности. С третьей группой собак ничего не делали. Это была контрольная группа.

После такого рода «тренировки» все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть и избавиться от электрошока. Именно так и поступали собаки из группы, имевшей возможность контролировать шок. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Собаки же с опытом неконтролируемости неприятностей жалобно скулили, метались по ящику, затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током все большей и большей силы.

Из этого Селигман и его сотрудник сделали вывод, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, что неприятности происходят сами по себе и на их возникновение повлиять никак нельзя.