«От меня вообще ничего не зависит!» Что такое выученная беспомощность и как она влияет на вашу жизнь (и даже иммунитет!)

Чувство выученной беспомощности (ЧВБ) развивается у многих и влияет на разные аспекты жизни: на то, как человек воспринимает мир, какие цели перед собой ставит и каким образом стремится к их достижению, на отношение к своему здоровью. Авторы книги «Боевое НЛП: техники и модели скрытых манипуляций и защиты от них» рассказывают, что важно о ЧВБ и избавлении от него.
В 1964 году Мартин Селигман оказался в одной из известных психологических лабораторий Пенсильванского университета. Руководитель лаборатории Ричард Соломон в то время проводил серию экспериментов над собаками по схеме Павлова для изучения условных рефлексов. В ходе первых экспериментов Селигман заметил, что в некоторых ситуациях собаки перестают подчиняться условному рефлексу. Чувствительный удар электротоком, который следовал за громким звуком, не вырабатывал рефлекс. Селигман предположил, что причина может заключаться в том, что в ходе самого эксперимента собаки не имели физической возможности избежать электрошока и привыкли к его неизбежности. Собаки научились беспомощности. Для подтверждения этой идеи было решено организовать эксперимент по изучению открытого им феномена выученной беспомощности.
- Вот как сам Селигман описывает схему этого эксперимента:
«...Первой группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия. Нажав на панель носом, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей шок. Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию, ее реакция имела значение.
Шоковое устройство второй группы было «завязано» на систему первой группы. Эти собаки получали тот же шок, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала «завязанная» с ней собака первой группы.
Третья группа шока вообще не получала». [Селигман, 1977]
Таким образом, две группы собак в равной степени подвергались воздействию электрошока равной интенсивности на протяжении абсолютно одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одна из них могла легко прекратить неприятное воздействие, другая же имела возможность убедиться в безрезультатности своих попыток как-то влиять на неприятности. С третьей группой собак ничего не делали. Это была контрольная группа.
После такого рода «тренировки» все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть и избавиться от электрошока. Именно так и поступали собаки из группы, имевшей возможность контролировать шок. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Собаки же с опытом неконтролируемости неприятностей жалобно скулили, метались по ящику, затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током все большей и большей силы.
Из этого Селигман и его сотрудник сделали вывод, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, что неприятности происходят сами по себе и на их возникновение повлиять никак нельзя.
С людьми бывает то же самое...
Американский психолог Дональд Хирото придумал следующую схему эксперимента. Сначала он предложил трем группам испытуемых обнаружить комбинацию кнопок, нажатие которых будет отключать громкий раздражающий звук. У одной группы такая возможность была — искомая комбинация существовала. У другой же группы кнопки были просто отключены. Какие бы комбинации они ни нажимали, неприятный звук не прекращался. Третья группа вообще не участвовала в первой части эксперимента.
Затем испытуемых направляли в другую комнату, где стоял специально оборудованный ящик. Испытуемые должны были положить в него руку, и когда рука прикасалась ко дну ящика, раздавался противный звук. Если испытуемые касались противоположной стенки, звук прекращался.
Эксперименты Хирото доказали две важные вещи. Было установлено, что люди, имевшие возможность отключать неприятный звук, выключали его и во второй серии экспериментов. Они не соглашались с ним мириться и быстро обнаруживали способ нейтрализовать раздражитель. Так же поступали люди из группы, не участвовавшей в первой серии.
Те же, кто в первой серии испытал беспомощность, переносили эту приобретенную беспомощность в новую ситуацию. Они даже не пытались выключить звук — просто сидели и ждали, когда все кончится.
Эксперимент Хирото подтвердил два важных факта: что у людей существует механизм возникновения беспомощности и что беспомощность легко переносится на другие ситуации. Но в ходе эксперимента выяснилось, что при помощи неустранимого шока не удавалось сделать беспомощными примерно треть испытуемых из группы. Складывалось впечатление, что люди из этой трети каким-то образом умеют противостоять беспомощности, несмотря на опыт неконтролируемости событий. Запомните об этом исключении!
Беспомощность влияет на многие аспекты жизни человека: на то, как он воспринимает мир, какие цели перед собой ставит и каким образом стремится к их достижению, на отношение к своему здоровью и т. д. В конечном счете от степени беспомощности зависит не только успех, но и здоровье...
Одно из самых значительных открытий Селигмана и его сотрудников состоит в том, что сначала в экспериментах над животными, а потом и над человеком было установлено, что беспомощность влияет и на активность иммунной системы человека.
Наиболее ярким примером влияния состояний беспомощности, безнадежности на иммунную систему человека служит аллергия.
Аллергия — это даже не болезнь, это группа различных заболеваний, в основе которых лежит общий патологический процесс. В норме иммунная система распознает любое чужеродное вещество, попавшее в организм, и стремится его уничтожить.
При аллергии этот процесс принимает извращенную форму: организм как бы «палит из пушки по воробьям». Интенсивность иммунных реакций при аллергии во много раз превышает нормальную. На уничтожение «чужака» (в данном случае он зовется аллергеном) бросаются такие силы, что развивается воспаление (в данном случае — аллергическое).
Наше бессознательное рассматривает беспомощность именно так. Иммунная система доступным ей образом выбирает и связывает этот стресс с одним из наиболее соответствующих такой опасной ситуации аллергенов. В дальнейшем при появлении минимальных признаков аллергена иммунная система на физиологическом уровне предупреждает организм о приближении угрозы его существованию сверхактивной аллергической реакцией.
С этим явлением хорошо знакомы все специалисты, применяющие на практике НЛП-методы лечения аллергии. Однако пока явление не имеет названия, его вроде бы и не существует. Поэтому таким специфическим эмоциональным состояниям было дано название эмоаллергены.
Исследования в этой области показали, что люди, которые обладают стратегиями действия в ситуации беспомощности — любыми, не обязательно ведущими к победе, но выводящими из этой ситуации, — не подхватывают аллергию, связанную с эмоциональными состояниями. Именно приобретенный в успешной «борьбе с реальностью» оптимизм служит причиной того, что временные непреодолимые трудности не снижают мотивацию к активным действиям, точнее, снижают ее в меньшей степени, чем это происходит у «пессимистичных» персон, более склонных к формированию выученной беспомощности.
Это и были те тридцать процентов в экспериментах Хирото.
Итак, Мартин Селигман определяет беспомощность как состояние, возникающее в ситуации, когда нам кажется, что внешние события от нас не зависят и мы ничего не можем сделать, чтобы их предотвратить или видоизменить.
Если это состояние и связанные с ним особенности мотивации и атрибуции переносятся на другие ситуации, то на лицо выученная беспомощность. Очень непродолжительного опыта неконтролируемости окружающего мира достаточно для того, чтобы выученная беспомощность начала жить как бы своей собственной жизнью, стала сама управлять нашим поведением.
Опыт неконтролируемых последствий у животных и людей закономерно приводит к пессимизму и депрессии, к снижению стремления предотвратить трудные ситуации или активно преодолевать их. Ответственны за возникновение этого не столько неприятные или болезненные переживания сами по себе, сколько опыт их неконтролируемости.
Ну хорошо, спросит читатель, а при чем тут боевое НЛП? Ответ прост. Как мы уже говорили, когда вы знаете, что с вами делают, есть описание этих состояний, против вас это уже не работает. Так вот, еще Роберт Дилтс в своей книге «Фокусы языка» описал некоторые виды ограничивающих убеждений.
Три наиболее распространенных типа ограничивающих убеждений так или иначе сводятся к безнадежности, беспомощности и никчемности. Они способны оказывать огромное влияние на психическое и физическое здоровье человека.
- Безнадежность — убежденность в том, что желанная цель недостижима, вне зависимости от ваших возможностей.
- Беспомощность — убежденность в том, что желаемая цель достижима, но вы не способны достичь ее.
- Никчемность — убежденность в том, что вы не заслуживаете желаемой цели из-за собственных качеств или поведения.
Безнадежность означает, что человек не верит в то, что желаемая цель в принципе возможна. Ее характеризуют следующие высказывания: «Что бы я ни делал, все равно. Я хочу невозможного. Это не в моей власти. Я жертва».
Беспомощность означает, что даже если человек верит в существование и достижимость желаемого результата, он не верит в то, что способен достичь его. Этому состоянию присуще такое ощущение: «Кто угодно, кроме меня, может достичь этой цели. Я слишком плох или немощен для того, чтобы добиться желаемого».
Никчемность характерна для ситуаций, когда человек может поверить в то, что желаемая цель реальна и у него есть возможность добиться ее, но убежден, что не заслуживает того, о чем мечтает. Часто ее сопровождает ощущение, которое можно выразить так: «Я пустышка. Я никому не нужен. Я недостоин счастья или здоровья. Со мной что-то в корне неправильно, и я заслуживаю и боль, и муки, которые испытываю».
Опытный манипулятор проводит человека по всем трем типам убеждений с одной лишь целью — отрезать его от всех материальных и моральных ресурсов, превратить в «овощ», использовать по своему усмотрению. Как часто это делают с нами наши близкие?
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