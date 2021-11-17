Поясничная подушка и блокировка синего света: 5 советов для профилактики «офисного синдрома», даже если вы на удаленке

3. Возможно, вам нужна поясничная ортопедическая подушка

Если у вас уже есть проблемы с поясничным отделом позвоночника, или ваша спина недостаточно плотно прилегает к спинке кресла, имеет смысл приобрести специальную ортопедическую (поясничную) подушку. Она обеспечивает разгрузку межпозвонковых дисков — ваш позвоночник не будет прогибаться.

Кстати, такая подушка будет полезна и тем, кто много времени проводит за рулем, поскольку даже заводские установки автомобильного кресла не всегда могут обеспечить правильную осанку.