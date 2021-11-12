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В России зарегистрировали первый отечественный препарат от COVID-19

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГК «Промомед», который разработал средство от вируса.

Shutterstock.com

Препарат уже прошел регистрацию. До конца 2021 года его начнут доставлять в стационары по стране.

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в России подходит к завершению вторая фаза испытаний препарата для лечения коронавируса. «МИР-19» разработан Институтом иммунологии ФМБА и может использоваться в виде спрея для носа или раствора для ингаляций.

Также состав вакцин против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» достаточно универсален и может быть рассмотрены для профилактической вакцинации детей. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

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