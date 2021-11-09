«Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «МИР 19», который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований», — заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.

«МИР-19» — этиотропный препарат, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество (малые интерферирующие РНК) и пептид-носитель. Препарат действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.

Препарат представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций. По заявлению разработчика, по итогам испытаний «МИР-19» не показал побочных эффектов. ФМБА России уже подало документы на его регистрацию, ожидается, что этот процесс завершится не позднее декабря 2021 года.