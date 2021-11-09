В России подходит к завершению вторая фаза испытаний препарата для лечения коронавируса. «МИР-19» разработан Институтом иммунологии ФМБА и может использоваться в виде спрея для носа или раствора для ингаляций.
«Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «МИР 19», который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований», — заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.
«МИР-19» — этиотропный препарат, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество (малые интерферирующие РНК) и пептид-носитель. Препарат действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.
Препарат представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций. По заявлению разработчика, по итогам испытаний «МИР-19» не показал побочных эффектов. ФМБА России уже подало документы на его регистрацию, ожидается, что этот процесс завершится не позднее декабря 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 873 тысячи, в Москве — 1 миллион 871 тысячу, в Петербурге — 735 тысяч, в мире — 250 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
Ранее в России также зарегистрировали аппарат для подавления коронавируса. Разработчик утверждает, что прибор обеспечивает защиту от заражения вирусом — как минимум, в течение суток.
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