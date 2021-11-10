В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей 60+ Что это значит? Их отстранят от работы? Не дадут пенсию? Посадят?

В Петербурге расширен круг людей, которые должны сделать прививку от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Теперь обязательной вакцинации подлежат жители старше 60 лет, студенты-практиканты и сотрудники целого ряда предприятий. Редакция «Собака.ru» собрала все что известно по этому поводу.
Кто теперь обязан вакцинироваться?
- Люди старше 60 лет
- Пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, бронхиально-легочными, эндокринными и другими). В этот список, в том числе входят диабет и ожирение.
- Совершеннолетние студенты вузов, колледжей и техникумов, которые проходят практику вне стен своих образовательных учреждений
Кроме того, постановление главного санитарного врача расширило список профессий, представители которых тоже должны сделать прививку от коронавируса. Теперь в него входят:
- Специалисты, работающие на транспорте. К ним относятся и сотрудники предприятий, работающих в аэропорту «Пулково», «Морском фасаде», «Большом порту Санкт-Петербурга», «Пассажирском порту Санкт-Петербурга», персонал авиакомпаний и экипажи судов.
- Работники промышленных предприятий, в том числе перерабатывающих и производственных.
- Люди, занятые в строительстве.
Ранее обязательная вакцинация уже была введена для педагогов, медперсонала, сотрудников магазинов и банков, курьеров, работников музеев, театров, галерей, кинотеатров, таксистов, работников городского транспорта и некоторых других категорий.
Когда нужно вакцинироваться?
Люди, упомянутые в новом постановлении, до 15 декабря должны получить первую дозу двухкомпонентной вакцины или сделать прививку однокомпонентным препаратом. Второй укол необходимо сделать до 15 января.
А иностранная вакцина подойдет?
Нет. В постановлении отдельно сказано, что препарат должен пройти государственную регистрацию в России.
Как будут это контролировать?
Постановление обязывает работодателей следить за тем, чтобы не менее 80% их сотрудников, подпадающих под действие документа, получили прививки в нужные сроки. Контроль за этим оставила за собой лично главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.
в ответ на запрос «Интерфакса»:
«В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами — работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива».
Что будет, если не сделать прививку?
Будут ли введены какие-то меры воздействия на нетрудоустроенных пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями, пока неизвестно. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора пока не стали комментировать возможные меры, в Комздраве также не смогли ответить этот вопрос. Дозвониться до пресс-службы профильного вице-губернатора Олега Эргашева к моменту публикации не удалось.
А вот тех, кто работает руководители могут отстранить от выполнения трудовых обязанностей за отказ от вакцинации. Соответствующее разъяснение давали в Роструде еще летом.
«В случае уклонения сотрудника от прививки, работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия. Соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности», — говорится в заявлении на сайте Смольного.
Насколько это безопасно?
Большинство хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, бронхиально-легочных, эндокринных не входят в перечень противопоказаний против прививки. Также к ним не относятся ВИЧ-инфекция или онкология. Более того, людям с ослабленным иммунитетом особенно важно привиться, утверждают врачи. Пожилые же люди еще в начале 2021 года были включены в приоритетную группу для вакцинации.
Оксана Станевич
врач Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова:
Касательно обязательной вакцинации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Очень хорошо, что ее ввели, потому что это снижает количество противоправных действий со стороны амбулаторных докторов, которые не имея достаточных знаний, следуя личным страхам, необоснованно дают этим пациентам медотводы. Более того, они эти медотводы навязывают. Поэтому обязательная вакцинация таких пациентов это, безусловно, защита их прав. Вакцины были созданы, в первую очередь, для групп риска (к которым относятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями). Именно такие пациенты тяжело болеют и умирают. После прививки даже в случае заболевания снижается вероятность тяжелого течения и смерти.
К группам риска, безусловно относятся люди с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто перенес инсульты и инфаркты. Также в случае заражения рискуют пациенты с аутоиммунными заболеваниями, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, те, кто имеет поражение почек, кто пережил трансплантацию органов, имевшие активную онкологию. Все эти пациенты могут и должны быть привиты.
Вакцина для людей с хроническими заболеваниями не опасна и не может быть опасна. Там нет ничего такого, что может вызвать обострение. В ней содержится только то, что относится к выработке иммунитета. Вакцина вызывает локальный иммунный ответ на введение препарата в область плеча.
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