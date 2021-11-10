В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей 60+ Что это значит? Их отстранят от работы? Не дадут пенсию? Посадят?

Кто теперь обязан вакцинироваться?

- Люди старше 60 лет

- Пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, бронхиально-легочными, эндокринными и другими). В этот список, в том числе входят диабет и ожирение.

- Совершеннолетние студенты вузов, колледжей и техникумов, которые проходят практику вне стен своих образовательных учреждений

Кроме того, постановление главного санитарного врача расширило список профессий, представители которых тоже должны сделать прививку от коронавируса. Теперь в него входят:

- Специалисты, работающие на транспорте. К ним относятся и сотрудники предприятий, работающих в аэропорту «Пулково», «Морском фасаде», «Большом порту Санкт-Петербурга», «Пассажирском порту Санкт-Петербурга», персонал авиакомпаний и экипажи судов.

- Работники промышленных предприятий, в том числе перерабатывающих и производственных.

- Люди, занятые в строительстве.

Ранее обязательная вакцинация уже была введена для педагогов, медперсонала, сотрудников магазинов и банков, курьеров, работников музеев, театров, галерей, кинотеатров, таксистов, работников городского транспорта и некоторых других категорий.