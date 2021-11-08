18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Вирусолог: в России дети стали заболевать COVID-19 в десятки раз чаще из-за «дельта»-штамма

В России дети стали в десятки раз чаще заболевать коронавирусом с момента появления «дельта»-штамма. Об этом 8 ноября заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, пишет ТАСС.

Фото: Shutterstock.com

 

«С момента появления дельта-штамма, с середины лета [в РФ], активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», — сказал специалист.

Тимаков подчеркнул, что «если болеют все [члены семьи], то однозначно, 80-90%, что ребенок заболеет». Также он заявил, что дети становятся основным источником распространения COVID-19.

Напомним, концентрацию препарата «Спутник V» снизят в пять раз для вакцинации против коронавируса подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: