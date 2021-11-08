Вирусолог: в России дети стали заболевать COVID-19 в десятки раз чаще из-за «дельта»-штамма

«С момента появления дельта-штамма, с середины лета [в РФ], активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», — сказал специалист.

Тимаков подчеркнул, что «если болеют все [члены семьи], то однозначно, 80-90%, что ребенок заболеет». Также он заявил, что дети становятся основным источником распространения COVID-19.

Напомним, концентрацию препарата «Спутник V» снизят в пять раз для вакцинации против коронавируса подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург