Как понять, что у тебя ипохондрия? 8 фактов о чрезмерной озабоченности здоровьем

5. Лечение ипохондрии заключается в изменении мышления человека

Когда после диагностики для психиатра (или психотерапевта) очевидно, что это ипохондрическое расстройство, и сам пациент осознает проблему, в рамках терапии врач пытается изменить его мышление. И научить человека по-другому воспринимать симптомы — не как угрозу для здоровья. Как уже было сказано, к этому моменту у клиента может собраться огромная доказательная база, подтверждающая, что он здоров.

6. Это может быть долгим и многоэтапным процессом

У некоторых пациентов лечение ипохондрии занимает до одного года. В ходе терапии важно развить навыки критического мышления: логично ли предполагать у себя заболевание, не имея никаких обоснований? Научить человека более эффективно справляться со стрессом, чтобы уменьшить тревожность. Именно она создает почву для того, чтобы мозг делал страшные прогнозы о состоянии здоровья.

Существенная часть психотерапии — развитие умения планировать свою жизнь: врач учит клиента, как действовать, исходя из того, что является важным и ценным, несмотря на периодически возникающие ипохондрические мысли. Вместе с другими навыками это помогает не фокусироваться на ощущениях и их интерпретациях.