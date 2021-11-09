Как понять, что у тебя ипохондрия? 8 фактов о чрезмерной озабоченности здоровьем

Ипохондрическим расстройством страдает до 3% населения, а из-за пандемии COVID-19 эти цифры могут стать еще выше. Как понять, что ты не просто переживаешь о здоровье, а превращаешься в ипохондрика и выискиваешь у себя болезни?
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1. Ипохондрией страдает до 2-3% населения
Данные исследований говорят о том, что ипохондрическим расстройством страдает до 2-3% населения. Подобный диагноз может поставить только психиатр или психотерапевт. Правда, большинство людей с ипохондрией не обращаются за помощью к этим специалистам. Они записываются к терапевтам, эндокринологам, неврологам и кардиологам, проходят многочисленные исследования.
Заключение «здоров» не дает ипохондрику успокоения — он подозревает, что медикам не хватает квалификации, а лаборатории проводят некачественные анализы. Спустя время к некоторым приходит осознание, что проблема может носить психологический характер. Обычно к этому моменту уже накоплен большой объем медицинской информации.
2. У этого расстройства есть конкретные критерии
Ипохондрическое расстройство входит в Международную классификацию болезней (МКБ-10) и характеризуется чрезмерной озабоченностью состоянием своего здоровья. Если говорить о конкретных критериях — эта озабоченность должна быть у человека не менее полугода, он должен переживать по поводу одного-двух тяжелых заболеваний и иметь стойкое ощущение, что болен, вне зависимости от мнений врачей. Сложность в том, что зачастую человек аргументирует свои страхи конкретными ощущениями в теле — зудом, покалыванием, одышкой.
3. Неприятные ощущения в теле могут рождаться из-за феномена соматосенсорной амплификации
Говоря об ипохондрическом расстройстве, важно упомянуть феномен под названием «соматосенсорная амплификация». Он заключается в следующем: когда люди фокусируют внимание на каких-либо телесных ощущениях, эти ощущения воспринимаются ими ярче, психологически усиливается чувствительность в теле. И это дает возможность говорить: «Я ведь чувствую, что у меня что-то болит».
Наш организм постоянно работает — это машина, генерирующая энергию и телесные ощущения в режиме нон-стоп. Но мы, как правило, не обращаем внимание на ощущения, которые не являются явно болевыми. У человека с ипохондрическим расстройством порог чувствительности зачастую находится ниже. Зафиксировав необычное ощущение в теле, он начинает направлять на него внимание а, направляя внимание, усиливает ощущение.
4. Озабоченность здоровьем чаще проявляется у тревожных людей
Ипохондрия проявляется у людей, которые в принципе склонны к тревожным умозаключениям. В ее основе лежит страх — базовое переживание человека, определяющее его поведение и позволяющее выживать. Когда человек замечает что-то, что его пугает, он пытается решить эту проблему. Но проблема в том, что страх за свое здоровье может оказаться беспричинным, а поведение иррациональным и причиняющим вред человеку.
5. Лечение ипохондрии заключается в изменении мышления человека
Когда после диагностики для психиатра (или психотерапевта) очевидно, что это ипохондрическое расстройство, и сам пациент осознает проблему, в рамках терапии врач пытается изменить его мышление. И научить человека по-другому воспринимать симптомы — не как угрозу для здоровья. Как уже было сказано, к этому моменту у клиента может собраться огромная доказательная база, подтверждающая, что он здоров.
6. Это может быть долгим и многоэтапным процессом
У некоторых пациентов лечение ипохондрии занимает до одного года. В ходе терапии важно развить навыки критического мышления: логично ли предполагать у себя заболевание, не имея никаких обоснований? Научить человека более эффективно справляться со стрессом, чтобы уменьшить тревожность. Именно она создает почву для того, чтобы мозг делал страшные прогнозы о состоянии здоровья.
Существенная часть психотерапии — развитие умения планировать свою жизнь: врач учит клиента, как действовать, исходя из того, что является важным и ценным, несмотря на периодически возникающие ипохондрические мысли. Вместе с другими навыками это помогает не фокусироваться на ощущениях и их интерпретациях.
7. Из-за пандемии COVID-19 распространенность ипохондрии может вырасти
Пока нет исследований, которые бы зафиксировали рост заболеваемости ипохондрическим расстройством во время пандемии COVID-19. Но специалисты, предполагают, что он будет наблюдаться. Контекст, в котором мы живем, предполагает, что эти расстройство может затронуть большее число людей.
8. Несмотря на существование ипохондрии, неприятные ощущения в теле игнорировать не стоит
Важно заметить: хотя мы говорим о чрезмерной озабоченности здоровьем, необходимо соблюдать баланс — безусловно, боль и неприятные ощущения в теле не стоит игнорировать. Нюанс в том, что у ипохондриков мысли о болезни сохраняются и после того, как они получают информацию об ее отсутствии.
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