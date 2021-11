Испытываете социальную тревожность? Вот 4 инструмента, которые помогут облегчить общение с другими людьми

Ученые говорят: общение утомляет абсолютно всех, вне зависимости от типа личности. Дженн Граннеман в статье «Почему социальное взаимодействие выматывает интровертов сильнее, чем экстравертов» (Why Socializing Drains Introverts More Than Extroverts) пишет: «В ходе исследований после трех часов общения все испытуемые демонстрировали высокий уровень усталости. Любопытно, что и у интровертов, и у экстравертов показатели были одинаковыми»*.