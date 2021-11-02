Испытываете социальную тревожность? Вот 4 инструмента, которые помогут облегчить общение с другими людьми

Про энергию для взаимодействия с другими людьми

Оказываясь в социуме, особенно в новых обстоятельствах, многие чувствуют, что голова идет кругом. С одной стороны, мы постоянно стремимся к социальным контактам, ведь благодаря им ощущаем связь с другими людьми. С другой стороны, все они по-разному влияют на наше настроение. В процессе общения нам постоянно приходится считывать визуальные сигналы от собеседника, прислушиваться к его словам, концентрироваться на том, что он говорит или делает, оперативно реагировать на поступающую вербальную и невербальную информацию. При взаимодействии с незнакомцем надо, помимо прочего, в режиме реального времени обрабатывать новые, непривычные сигналы и как можно быстрее их интерпретировать. Количество расходуемой на это энергии зависит от индивидуальных особенностей человека и от того, что его эмоционально заряжает. Сказывается и то, сколько сил приходится тратить на другие дела, работу, личные обязанности и как он в целом ощущает себя физически.

Представьте, что внутри у вас есть аккумулятор, который снабжает вас энергией для общения. У него может быть:

100% заряда;

50% заряда;

1% заряда.

В какие моменты ваш аккумулятор обычно показывает 1%? Какое количество событий/работы в течение одного вечера, недели, месяца могут полностью исчерпать запас энергии для общения? Запомните простое правило: у каждого из нас аккумулятор разряжается со своей скоростью.