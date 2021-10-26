Вся правда об ультразвуке: может ли навредить тканям лица или заменить подтяжку у хирурга?

Какой из аппаратов выбрать?

Родоначальник ультразвукового лифтинга — аппарат Ulthera, разработанный американской компанией Merz. Именно он получил одобрение FDA и стал золотым стандартом безоперационной подтяжки лица. На оригинале работают в 16 клиниках Петербурга, их список размещен на сайте компании-производителя. И его полезно изучить, так как популярную установку часто подделывают.

Южнокорейские аппараты Ultraformer, Doublo, Liftera появились на рынке позже, но используют ту же технологию и имеют более низкую стоимость. Проходить процедуру на аналоге — это нормально, сходятся во мнении косметологи-эксперты. Но стоит убедиться в том, что медицинское оборудование лицензировано в РФ и безопасно для здоровья. Ультразвуковой лифтинг на ноунейм-копии может привести к осложнениям, вплоть до ожогов тканей и их дальнейшего рубцевания.