Вся правда об ультразвуке: может ли навредить тканям лица или заменить подтяжку у хирурга?

Кому и в каком возрасте подходит ультразвук? Правда, что он может навредить тканям лица? Ликбез о популярной аппаратной процедуре для омоложения: про оригинальные аппараты и ноунейм-копии, противопоказания и длительность эффекта.
Кому подходит и в каком возрасте?
Ультразвуковой SMAS-лифтинг подойдет тому, кто хочет подтянуть овал лица и сделать его более четким, убрать второй подбородок и носогубные складки, скорректировать зону вокруг глаз и улучшить качество кожи. Оптимальный возраст для безоперационных подтяжек — 30–55 лет. Но, конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей: типа старения (деформационно-отечный, уставший, мелкоморщинистый), степени гравитационного птоза, типа телосложения. Важно обсудить с косметологом свои ожидания от процедуры и понять, насколько они реалистичны.
Елена Мамонтова
косметолог-дерматолог клиники высшей категории «ГрандМед»
10-летний опыт работы с установкой показал, что ультразвук эффективен в разных возрастных группах. Те, кто проходит процедуру с 30 лет, смогли укрепить ткани лица и отсрочить появление возрастных изменений. Она дает заметный омолаживающий эффект у пациентов в 40–60 лет, и даже в 70 — если подобрать подходящий протокол лечения.
Как работает ультразвук?
Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU) проникает в разные слои лица, «прошивая» их и стимулируя синтез нового коллагена. Что важно — не повреждая саму кожу. Это одна из немногих косметологических процедур, одобренных FDA: в 2009 году американский аналог Минздрава признал, что она может применяться для безоперационной подтяжки бровей, в 2012 году — для лечения дряблости кожи шеи и подбородка. В косметологию технология пришла из лечебной медицины, где ее используют для терапии гинекологических заболеваний, рака и мерцательной аритмии.
Марина Голубева
косметолог-дерматолог, главный врач GMT-Clinic
Только эти аппараты способны дотянуться до мышечно-апоневротического слоя — SMAS-системы, формирующей каркас лица. Ультразвук создает микроповреждения размером менее 1 мм2 , и в ответ на это в тканях начинается активная выработка коллагена и эластина. Эти белки отвечают за упругость кожи, поэтому она подтягивается и уплотняется.
Какой из аппаратов выбрать?
Родоначальник ультразвукового лифтинга — аппарат Ulthera, разработанный американской компанией Merz. Именно он получил одобрение FDA и стал золотым стандартом безоперационной подтяжки лица. На оригинале работают в 16 клиниках Петербурга, их список размещен на сайте компании-производителя. И его полезно изучить, так как популярную установку часто подделывают.
Южнокорейские аппараты Ultraformer, Doublo, Liftera появились на рынке позже, но используют ту же технологию и имеют более низкую стоимость. Проходить процедуру на аналоге — это нормально, сходятся во мнении косметологи-эксперты. Но стоит убедиться в том, что медицинское оборудование лицензировано в РФ и безопасно для здоровья. Ультразвуковой лифтинг на ноунейм-копии может привести к осложнениям, вплоть до ожогов тканей и их дальнейшего рубцевания.
Елизавета Гинтовт
косметолог-дерматолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Мои пациенты разделились на два лагеря: одни выбирают Ulthera, другие — Ultraformer. Для первых важны история бренда, надежность аппарата и продвинутость его интерфейса. Например, только у американской установки есть функция визуализации: врач под контролем УЗИ видит, в каком слое сейчас работает. Это дает преимущество при коррекции таких деликатных зон, как область вокруг глаз. У Ultraformer данной опции нет, но процедура на нем так же эффективна и безопасна, из дополнительных бонусов — ярковыраженный липолитический эффект и более привлекательная цена.
Как проходят лифтинг и восстановление?
Это процедура с минимальной болезненностью: вы чувствуете интенсивный прогрев лица и легкое покалывание. Ее длительность зависит от того, в каком протоколе (он измеряется в количестве линий. — Прим. ред.) будет работать врач-косметолог. Обычно комплексная подтяжка занимает от 1 до 2 часов. Реабилитации нет, но в течение первого месяца после ультразвукового SMAS-лифтинга может наблюдаться легкая отечность и гипертермия — повышение температуры в тканях лица, которое придает ему розоватый оттенок. По словам косметологов, на этом побочные эффекты заканчиваются.
Виктория Глебова
косметолог-дерматовенеролог Клиники красоты «Академия» Ирины Хрусталевой
Я ориентирую пациента на полноценную, длительную процедуру и провожу ее в достаточно серьезном протоколе: 700–1000 линий при работе с лицом, и до 1500 — с лицом и шеей. Важно тщательно проработать все зоны: если мы применяем ультразвук на ограниченном участке лица, а остальные структуры продолжают «стареть» сверху вниз, результат хуже и быстротечнее.
Когда ждать эффект, и сколько он длится?
Цикл выработки коллагена составляет от 21 до 28 дней, поэтому омолаживающий эффект проявляет себя через месяц и еще столько же нарастает. Повторные процедуры не требуются, но если результата на проблемные зоны не хватило, через 2–3 месяца можно поработать над ними дополнительно. Чтобы поддерживать эффект альтера-терапии, косметологи рекомендуют повторять ее через один-полтора года.
Марина Голубева
косметолог-дерматолог, главный врач GMT-Clinic
Небольшое сокращений тканей заметно сразу после процедуры — но это следствие микроожога, а истинный эффект проявит себя позже. То, насколько долгим он будет, зависит от индивидуальных особенностей вашего организма, в том числе скорости распада коллагена. Я прошу прийти на повторный осмотр через 10–12 месяцев, чтобы оценить ситуацию.
Можно ли испортить лицо ультразвуком?
Популярные вопросы на консультации: может ли процедура навредить коже, не опасно ли ее повторять? Некоторые беспокоятся, что после ультразвука нельзя проводить хирургическую подтяжку — потому что ткани «сдвинулись и запаялись». Это заблуждение, альтера-терапия не мешает проведению фейслифта в будущем. Иногда пластические хирурги назначают ее после операции, чтобы усилить омолаживающий эффект.
Елена Мамонтова
косметолог-дерматолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Ультразвук не вредит коже, это доказано многочисленными гистологическими исследованиями. Например, уже через 3 месяца врач не увидит под микроскопом следы повреждения тканей. Если вы соблюдаете адекватную периодичность, все восстановительные периоды и не имеете противопоказаний, поводов для беспокойства нет.
Есть ли у него альтернативы?
По мнению врачей-косметологов, лифтинг-эффект этой процедуры — максимально возможный при отсутствии разрезов и восстановления. Если вам кажется, что и этого будет недостаточно, есть смысл обратиться за вторым мнением к пластическому хирургу и обсудить альтернативы — например, эндоскопическую подтяжку лица.
Виктория Глебова
косметолог-дерматовенеролог Клиники красоты «Академия» Ирины Хрусталевой
Если мы говорим про антивозрастную косметологию, то это действительно уникальный аппарат. Потому что он дает эффект при минимальной болезненности и практически нулевой травматизации. Важно проводить грамотный отбор пациентов на процедуру: оценить степень возрастных изменений, понять ожидания человека. При выраженной степени гравитационного птоза или чрезмерном развитии подкожно-жировой клетчатки есть смысл в консультации пластического хирурга.
С чем комбинировать?
Иногда перед ультразвуковой подтяжкой проводят курс инъекций коллагеностимуляторами или препаратами аминокислотного ряда: чтобы новому коллагену было из чего синтезироваться. А после того как эффект подтяжки уже проявился, усилить его можно филлерами (препараты на основе гиалуроновой кислоты. — Прим. ред.). Главное — выдерживать паузу между ультразвуком и инъекциями, ведь кожа тоже должна отдыхать.
Елизавета Гинтовт
косметолог-дерматолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Самый хороший результат мы видим, когда сочетаем ультразвуковую подтяжку с контурной пластикой филлерами. Это позволяет еще эффективнее скорректировать овал лица, уменьшить брыли, добиться лифтингового эффекта. Конечно же, одинаковых протоколов не бывает и лечение должно подбираться после диагностики.
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