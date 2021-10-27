13 вопросов о варикозе: про гены и БАДы, лазерное лечение и компрессионные гольфы

Часть первая. О причинах развития варикоза и профилактике

Как проявляется варикозная болезнь и на что обратить внимание?

Антон Волков. При варикозе поверхностные вены на ногах расширяются — термин происходит от латинского varix «вздутие» — клапаны сосудов выходят из строя, нарушается кровоток. Если вы заметили выступающие вены на ногах и/или к вечеру ваши голени становятся свинцовыми и отекают, стоит записаться на прием к флебологу.

Чем все же опасен варикоз?

Станислав Шолков. Варикоз — это не просто «некрасивые вены на ногах». При данном заболевании стенки вен теряют свою эластичность и растягиваются, формируются варикозные узлы, нарушается работа сосудистых клапанов и венозного кровотока в целом. Варикоз может привести к печальным последствиям — тромбозам, тромбофлебитам, тромбоэмболии легочной артерии, поэтому важно не запускать ситуацию.

Правда, что люди с варикозом хуже переносят COVID-19?

Антон Глобин. И варикоз, и коронавирус вызывают сосудистые нарушения в организме. Поэтому их комбинация действительно повышает риски тяжелого течения COVID-19. Для профилактики осложнений пациентам назначаются антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь — Прим. ред.), но только после консультации с флебологом.