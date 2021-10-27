13 вопросов о варикозе: про гены и БАДы, лазерное лечение и компрессионные гольфы

Почему возникает варикозная болезнь, что делать с «плохими венами» на ногах и работают ли компрессионные чулки и таблетки-венотоники? «Собака.ru» задала самые частые вопросы о варикозе флебологам-экспертам из Петербурга.
Врачи-эксперты:
Антон Глобин хирург-флеболог, главный врач Американской Медицинской Клиники;
Антон Волков ведущий флеболог, сосудистый хирург «СМ-Клиника» в СПб;
Станислав Шолков хирург-флеболог клиники эстетической медицины Dega.
Часть первая. О причинах развития варикоза и профилактике
- Как проявляется варикозная болезнь и на что обратить внимание?
Антон Волков. При варикозе поверхностные вены на ногах расширяются — термин происходит от латинского varix «вздутие» — клапаны сосудов выходят из строя, нарушается кровоток. Если вы заметили выступающие вены на ногах и/или к вечеру ваши голени становятся свинцовыми и отекают, стоит записаться на прием к флебологу.
- Чем все же опасен варикоз?
Станислав Шолков. Варикоз — это не просто «некрасивые вены на ногах». При данном заболевании стенки вен теряют свою эластичность и растягиваются, формируются варикозные узлы, нарушается работа сосудистых клапанов и венозного кровотока в целом. Варикоз может привести к печальным последствиям — тромбозам, тромбофлебитам, тромбоэмболии легочной артерии, поэтому важно не запускать ситуацию.
- Правда, что люди с варикозом хуже переносят COVID-19?
Антон Глобин. И варикоз, и коронавирус вызывают сосудистые нарушения в организме. Поэтому их комбинация действительно повышает риски тяжелого течения COVID-19. Для профилактики осложнений пациентам назначаются антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь — Прим. ред.), но только после консультации с флебологом.
- У кого чаще всего развивается варикоз?
Станислав Шолков. Это генетически детерменированное заболевание. Поэтому если у ваших родителей был варикоз, вы входите в группу риска. Образ жизни тоже имеет значение: гиподинамия (низкий уровень физической активности — Прим. ред.), лишний вес или постоянная работа на ногах повышают риски варикозной болезни. Часто она проявляется у женщин после беременности и родов.
- Я могу сделать что-то сейчас, чтобы защититься от варикоза в будущем?
Антон Волков. Защититься от варикоза нельзя, можно снизить факторы риска. Больше ходить пешком, около 5-6 тысяч шагов ежедневно; заниматься спортом — например, плаванием или йогой; обратиться к врачу-ортопеду для лечения плоскостопия, подбора правильных стелек для обуви; следить за индексом массы тела; ходить на общий или миофасциальный массаж тела — если нет противопоказаний.
- Нужно ли носить компрессионные гольфы?
Антон Глобин. Профилактические чулки и гольфы нужны всем — особенно тем, кто работает на ногах. А вот лечебно-компрессионный трикотаж при варикозе подбирается лечащим врачом. Самостоятельно покупать его не стоит: неподходящие гольфы могут только ухудшить ситуацию с венами.
Часть два. Про постановку диагноза и способы лечения
- После каких исследований ставится точный диагноз?
Антон Глобин. После осмотра и сбора анамнеза проводится дуплексное сканирование (ДС) вен нижних конечностей: исследование позволяет изучить состояние кровотока и структуру сосудов. По современным стандартам, оно выполняется уже на первой консультации и самим врачом-флебологом. И только после него можно ставить точный диагноз.
- Как сейчас лечат варикозную болезнь?
Станислав Шолков. Все индивидуально: врач предлагает лечение в зависимости от клинической ситуации и результатов обследования. Если патологическая вена мешает ходу кровотока, вам может быть показано лазерное лечение — эндовазальная лазерная коагуляция нижних конечностей. Сейчас это самый надежный и популярный метод, а вот традиционная флебэктомия (хирургическое удаление вены под общим наркозом — Прим. ред.) уже уходит в прошлое.
Антон Волков. Световая энергия лазера «склеивает» просвет вены, в итоге через полгода-год та рассасывается и больше не мешает кровотоку. Операция занимает около 15-30 минут, проводится под местной анестезией и через маленькие проколы. Антон Глобин. Через 15 минут после эндовазальной лазерной коагуляции пациент уходит домой на своих ногах. Болезненных ощущений нет, как таковой реабилитации и ограничений на спорт — тоже.
- И это все — проблема решена?
Антон Волков. Варикоз — это хроническое заболевание, за которым нужно следить. После того, как «плохая вена» вылечена, человек больше не страдает варикозом вен нижних конечностей, его кровоток приходит в норму. Но варикозная болезнь в ее широком понимании и факторы риска остаются.
Часть третья. Как следить за здоровьем, когда «плохие вены» вылечены
- Как часто мне нужно наблюдаться у врача после операции?
Станислав Шолков. Врач встречается с пациентом через месяц после операции, через 3 месяца, полгода и год. И даже если вены вас уже не беспокоят, нужно посещать флеболога каждый год.
- Почему после лечения могут появиться новые варикозные вены?
Антон Глобин. Статистика такова, что 20- 25% прооперированных пациентов в течение жизни сталкиваются с другими варикозными изменениями в венах. Как уже было сказано, это заболевание является хроническим. При этом вероятность развития новых варикозных вен после лазерного лечения все же снижается в 3-4 раза.
- Может быть, я просто буду пить таблетки?
Антон Волков. Венотонизирующие препараты уменьшают симптомы варикоза, например, отечность в ногах, но не лечат его. Бывает так, что пациент пьет венотоники, его самочувствие вроде бы улучшается, а сама болезнь прогрессирует. В итоге он приходит на прием с крупными венами и рассказывает, что 10 лет принимал лекарства, но «они почему-то перестали помогать».
- А что по поводу биологически активных добавок при варикозе?
Антон Глобин. Своим пациентам я их не рекомендую. В любые БАДы, которые рекламируются в качестве средств от варикоза, входят те же флавоноиды, использующиеся в лекарствах. Зачастую с худшей фракцией. Кроме того, большинство добавок не проходит никаких клинических исследований — получается, гарантий по их составу у нас нет.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.