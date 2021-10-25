Эмоциональный интеллект (EQ): как измерить и можно ли прокачать? Объясняет нейропсихолог

Между тем свободное владение языком эмоций облегчает профессиональную деятельность, а также отношения с людьми. Огромное количество исследований снова и снова показывает, что совершенствование EQ расширяет возможности разума, помогая сделать жизнь счастливее.

В реальной жизни эмоциональный интеллект означает умение принимать, контролировать и выражать эмоции, чувства и настроения наиболее эффективным способом. Если вы уравновешенный, чуткий и общительный человек, то, скорее всего, лучше понимаете свои эмоции, чем немотивированный и равнодушный. Об эмоциональном интеллекте в прессе и обществе заговорили после исследований Дэниела Гоулмана в 1995 году. Он описал качества, присущие людям с высоким EQ:

способность распознавать собственные эмоции;

способность принимать эмоции других людей;

способность слушать других без осуждения;

способность активно участвовать в межличностном общении, считывая невербальные поведенческие сигналы;

способность управлять своими мыслями и чувствами;

способность контролировать и выражать эмоции социально приемлемым образом;

способность позитивно воспринимать критику и извлекать из нее пользу;

способность прощать, забывать и действовать рационально.

Мне очень нравится определение: «Эмоциональный интеллект — это способность находить баланс между тем, чего не знаешь, и тем, что знаешь и можешь улучшить». Если IQ (коэффициент рационального интеллекта) отражает вашу способность к анализу и логическому мышлению, то EQ демонстрирует, насколько хорошо вы приспосабливаетесь к реальности и сосуществуете в гармонии с другими людьми. Саловей и Майер, а позже и Гоулман выделили факторы, которые лежат в основе эмоционального интеллекта: 1) самосознание, 2) управление эмоциями, 3) понимание эмоций других людей и 4) социальные навыки.