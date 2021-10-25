Эмоциональный интеллект (EQ): как измерить и можно ли прокачать? Объясняет нейропсихолог

Про «эмоциональный интеллект» слышали все, но что конкретно скрывается за этим понятием? Нейропсихолог и молекулярный биолог Эстанислао Бахрах называет качества, отличающие людей с высоким EQ, и объясняет, почему его действительно стоит развивать.
«Лимбический мозг. Как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу». Эстанислао Бахрах. Издательство МИФ.
Вот очень простое определение эмоционального интеллекта (EQ): это способность отмечать, понимать, контролировать и эффективно использовать свои эмоции. Такое определение EQ на научном уровне появилось не так давно. Впервые его предложили в 1990 году исследователи Джон Майер и Питер Саловей. Они утверждали, что эмоциональный интеллект — это «способность регулировать эмоции и чувства и использовать их для управления собственным поведением». Однако намного раньше, еще в 1964 году, Майкл Белдок впервые изучил и описал понятие EQ.
Между тем свободное владение языком эмоций облегчает профессиональную деятельность, а также отношения с людьми. Огромное количество исследований снова и снова показывает, что совершенствование EQ расширяет возможности разума, помогая сделать жизнь счастливее.
В реальной жизни эмоциональный интеллект означает умение принимать, контролировать и выражать эмоции, чувства и настроения наиболее эффективным способом. Если вы уравновешенный, чуткий и общительный человек, то, скорее всего, лучше понимаете свои эмоции, чем немотивированный и равнодушный. Об эмоциональном интеллекте в прессе и обществе заговорили после исследований Дэниела Гоулмана в 1995 году. Он описал качества, присущие людям с высоким EQ:
- способность распознавать собственные эмоции;
- способность принимать эмоции других людей;
- способность слушать других без осуждения;
- способность активно участвовать в межличностном общении, считывая невербальные поведенческие сигналы;
- способность управлять своими мыслями и чувствами;
- способность контролировать и выражать эмоции социально приемлемым образом;
- способность позитивно воспринимать критику и извлекать из нее пользу;
- способность прощать, забывать и действовать рационально.
Мне очень нравится определение: «Эмоциональный интеллект — это способность находить баланс между тем, чего не знаешь, и тем, что знаешь и можешь улучшить». Если IQ (коэффициент рационального интеллекта) отражает вашу способность к анализу и логическому мышлению, то EQ демонстрирует, насколько хорошо вы приспосабливаетесь к реальности и сосуществуете в гармонии с другими людьми. Саловей и Майер, а позже и Гоулман выделили факторы, которые лежат в основе эмоционального интеллекта: 1) самосознание, 2) управление эмоциями, 3) понимание эмоций других людей и 4) социальные навыки.
Как измерить эмоциональный интеллект
За прошедшие годы выдающиеся ученые разработали различные способы измерения EQ. Большинство этих тестов можно пройти самостоятельно, в то время как другие более структурированы и требуют оценки профессионала.
Вы можете пройти тест Майера — Саловея, тест Гоулмана, оценить EQ по «шкале Genos» или «шкале Вонга».
Стоит помнить, что эмоции субъективны и возникают вследствие личных переживаний, которые у всех разные. Несмотря на существующие тесты, выделить подобные ориентиры для измерения эмоционального интеллекта непросто. Ниже вы найдете модель приблизительной оценки уровня эмоционального осознания и интеллекта, адаптированную Эриком Дэвенпортом.
Подберите соответствующий вариант для этих 15 утверждений: а) «совсем никогда» (1 балл); б) «редко» (2 балла); в) «иногда» (3 балла); г) «часто» (4 балла); д) «очень часто» (5 баллов).
- Я нелегко теряю самообладание.
- Я понимаю эмоции других людей.
- Люди говорят, что я умею слушать других.
- Мне легко выражать свои эмоции.
- Я могу подстроиться под моих коллег по работе.
- Я могу легко отпустить что-то, что меня беспокоит.
- Я не расстраиваюсь, когда меня критикуют.
- Я прекрасно понимаю, что делаю хорошо, а что — плохо.
- Я не избегаю общения с людьми, чтобы уклониться от конфликта.
- Мне нравится организовывать и проводить мероприятия у себя дома или на работе.
- Я умею контролировать свой гнев.
- Мне становится не по себе, когда я вижу бездомных на улице.
- У меня нечасто меняется настроение.
- Мне легко начать разговор.
- Мои друзья могут мне доверять.
Теперь сложите баллы 15 ответов. Если получилось от 1 до 25, вам нужно усердно работать над своим эмоциональным интеллектом. Между 26 и 50 — у вас средний эмоциональный интеллект. Небольшое усилие с вашей стороны может заметно изменить жизнь к лучшему. Между 51 и 75 — у вас высокий эмоциональный интеллект.
Зачем вообще развивать эмоциональный интеллект
Без сомнения, именно эмоции придают смысл нашей жизни. Мы постоянно реагируем с разной степенью интенсивности, и избежать этого нельзя. Но всем ли в равной степени важно познать свои эмоции? Несколько лет назад в Школе бизнеса Дардена при Университете Виргинии в США я посетил лекцию Майкла Гелба — большого поклонника Леонардо да Винчи и Томаса Эдисона. Гелб рассказывал об исследовании, в котором участвовали тысячи лидеров со всего мира. Большинство из них представляли деловые круги, но также были и участники из духовной, политической и общественной сфер.
Все лидеры отвечали на пятьдесят очень разных вопросов. К удивлению исследователей, ответ на один из вопросов был одинаковый. Участников исследования попросили назвать, исходя из их собственных критериев и управленческого опыта, вид интеллекта, необходимый хорошему лидеру. Прежде чем перейти к ответу, напомню вам теорию множественного интеллекта:
- Вербальный интеллект — это способность владеть языком и общаться с другими людьми. Речь идет не только об устной речи, но и о других формах коммуникации, таких как письмо, жестикуляция и т. д.
- Логико-математический интеллект — это способность логически рассуждать и решать математические задачи. Скорость их решения определяет, насколько он развит.
- Пространственный интеллект (он же визуально-пространственный или образный) — способность, которая позволяет наблюдать за миром и объектами с разных перспектив и таким образом создавать мысленные образы, рисовать, выделять детали, а также развивать эстетическое чувство.
- Музыкальный интеллект — это способность интерпретировать и создавать музыку, универсальное искусство, которое так или иначе присутствует во всех культурах. За ее обработку отвечают некоторые области мозга.
- Телеснокинестетический интеллект — это способность использовать инструменты. С другой стороны, сюда относятся более интуитивные способности, такие как выражение чувств посредством тела.
- Внутриличностный интеллект — это способность понимать свое внутреннее состояние, регулировать эмоции и концентрацию. Этот вид интеллекта показывает, как вы разбираетесь в своих чувствах и эмоциях. Он также отвечает за способность к самоанализу и осознание причин, по которым вы стали тем, кто есть. Кроме того, внутриличностный интеллект позволяет дистанцироваться от ситуации с негативной эмоциональной окраской, а также обеспечивает самокритичность. Этот интеллект поддерживает благополучие и помогает достичь лучших результатов в самых разных областях жизни. Именно его я и предлагаю вам укреплять.
- Межличностный интеллект — это чуткость к деталям во время общения с людьми. Этот вид интеллекта позволяет распознавать значения слов и жестов или истинные цели коммуникации, лежит в основе эмпатии и очень важен для тех, кто работает с большими группами. Чем более он развит, тем точнее вы оцениваете ситуацию и лучше понимаете проблемы окружающих.
- Природный интеллект — это способность обнаруживать, различать и классифицировать аспекты, связанные с окружающей средой: например, виды животных и растений или явления, связанные с климатом, географией и природой в целом. Он необходим человеку (да и другим животным) для выживания. Эволюция стала возможна в том числе благодаря ему.
- Экзистенциальный интеллект (он же философский) — это склонность размышлять о значении существования, например о сути жизни и смерти. Характерные проявления этого вида интеллекта: поиск смысла, самопознание, собственная шкала моральных ценностей, восхищение красотой и интерес ко всему, что таит в себе загадку.
- Творческий интеллект — это способность генерировать множество идей (флюидность), смотреть на ситуацию с разных ракурсов и искать различные подходы (гибкость) и находить необычные или инновационные решения (оригинальность).
- Коллаборативный интеллект — это способность выбирать наилучший вариант для достижения цели, работая совместно с другими людьми.
Так вот, тысяча лидеров на упомянутый выше вопрос ответили: внутриличностный интеллект, то есть эмоциональный. Представители всех четырех направлений исследований — будь то Майер и Саловей, Гоулман, Бар-Он или Фредериксон — сходятся в том, что внутриличностный интеллект базируется по крайней мере на двух способностях: 1) самопознании (понимании того, что и почему вы чувствуете) и 2) эмоциональном контроле (способности управлять стрессовыми эмоциями, позволяющей сфокусироваться на своей цели и сознательно выбрать реакцию на людей и ситуации).
Неважно, стремитесь вы стать лидером или развить свои личностные и профессиональные качества, знание, понимание и регулирование эмоций важны для достижения благополучия и эффективности.
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