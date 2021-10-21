В России выявлены случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса. Всего у дельта-штамма более 40 версий, AY.4.2 — одна из них.
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AY.4.2 — одна из более 40 версий дельта-штамма коронавируса. Данный вариант отличается двумя характерными мутациями в спайк-белке, которым вирус заражает клетки человека, называемые Y145H и A222V. Согласно предварительными результатам исследования, AY.4.2 на 10-15% заразнее исходного штамма и его других версий.
Вариант дельта-штамма AY.4.2 был впервые обнаружен в Великобритании в 2021 году, позже мутацию выявили в других европейских странах, а также США и Израиле. В Британии на конец сентября на AY.4.2 приходилось 6% всех зараженных коронавирусом пациентов.
Камиль Хафизов
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — цитата по РИА «Новости»:
В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах.
Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания.
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