В России выявлены случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса

AY.4.2 — одна из более 40 версий дельта-штамма коронавируса. Данный вариант отличается двумя характерными мутациями в спайк-белке, которым вирус заражает клетки человека, называемые Y145H и A222V. Согласно предварительными результатам исследования, AY.4.2 на 10-15% заразнее исходного штамма и его других версий.

Вариант дельта-штамма AY.4.2 был впервые обнаружен в Великобритании в 2021 году, позже мутацию выявили в других европейских странах, а также США и Израиле. В Британии на конец сентября на AY.4.2 приходилось 6% всех зараженных коронавирусом пациентов.