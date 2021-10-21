Сделать доброе дело, не выходя из комнаты: 9 волонтерских идей для петербуржцев в эпоху пандемии

Сделать себя и окружающих счастливее, потратив на это минимальное количество времени? Да, это возможно, и даже в онлайн-формате. «Собака.ru» собрала 9 идей от благотворительных фондов Петербурга и не только.
1. Стать волонтером AdVita
Петербургский фонд AdVita помогает тысячам онкологических пациентов и всегда нуждается в волонтерах. Сначала нужно пройти обучение: три онлайн-встречи, во время которых вам рассказывают об особенностях онкозаболеваний, учат находить общий язык с людьми и подробно отвечают на возникшие вопросы. До пандемии COVID-19 волонтеры AdVita выезжали к детям и взрослым в больницы, сейчас общение и поддержка проходят дистанционно. Про этот проект и другие способы помочь читайте на сайте фонда.
2. Читать книги тем, кто не может сделать это сам
Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы развить в себе ораторские или театральные навыки? Волонтеры проекта «Вслух» могут совместить желаемое с полезным – дистанционно помочь слабовидящим или незрячим людям, читая для них книги и обсуждая прочитанное. Или даже записать собственную аудиокнигу на профессиональной студии. Подробнее о проекте и правилах участия читайте на сайте фонда «Живая классика» .
3. Сдать кровь – она по-прежнему в дефиците
Медицина Петербурга в период пандемии обескровлена: донорский светофор указывает на острый дефицит крови всех групп и резус-факторов, кроме 3-й положительонй. Если вы хотите внести свой вклад в работу больниц и спасение петербуржцев, познакомьтесь с противопоказаниями к донации: например, кровь не стоит сдавать в том случае, если вы контактировали с кем-то из заболевших COVID-19 в течение 28 дней или замечали у себя признаки заболевания.
4. Связать носки и подарить ребенку, который болеет
Акция для тех, кто умеет (или хочет научиться) вязать в поддержку подопечных петербургского фонда «Наши дети». Вы можете создать хенд-мейд руководством опытной рукодельницы или передать уже связанные теплые носки (или материалы для рукоделия) в фонд, оказывающий помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Детали и информацию о других волонтерских программах читайте на сайте фонда.
5. Выгулять собаку, оставшуюся без хозяина
Фонд помощи животным «Друг» предлагает петербуржцам выгуливать (по предварительной записи) своих подопечных – возможно, это лучший способ познакомиться с обитателями приютов и найти будущего друга. Если к прогулкам вы не готовы, всегда можно помочь фонду материально: на собранные пожертвования закупается корм и товары для собак, проводится их лечение. Подробнее читайте на сайте организации.
6. Оказать помощь, которая не завянет
Популярная акция «Дети вместо цветов» проводится не только 1 сентября, но и в любой школьный праздник. Суть в том, чтобы передать деньги, сэкономленные от покупки цветов, на помощь тяжелобольным детям. На эти пожертвования благотворительные фонды «Вера» и «Дом с маяком» смогут приобрести аппараты для дыхания, лекарства, мебель и специальное питание, а также обеспечить психологическую и юридическую поддержку семьям своих подопечных. Обсудите эту идею на родительском собрании, подробную информацию можно найти здесь.
7. Помочь семьям с расстройствами аутистического спектра
Чтобы стать волонтером фонда «Антон тут рядом», достаточно заполнить анкету на сайте. Волонтеры необходимы фонду, чтобы распространять информацию в социальных сетях, помогать с перевозкой вещей, участвовать в мастерских и на ярмарках. Напомним, что «Антон тут рядом» — это фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Петербурге. По статистике ВОЗ, каждый 160-й ребенок в мире рождается с расстройством аутистического спектра, но в России адекватная поддержка семей, столкнувшися с аутизмом, отсутствует.
8. Помочь людям с наркотической зависимостью
«Гуманитарное действие» — это благотворительная организация, которая на протяжении 20 лет помогает петербуржцам с наркотической зависимостью. Подопечные фонда хотят вернуться к прежней жизни, но зачастую от них отворачиваются даже самые близкие люди.
Организация создает план обязанностей для волонтера (только старше 18 лет), исходя из его способностей и интересов. Фонду в том числе требуются дизайнеры, артисты и переводчики. Также важна готовность принимать участие в акциях по профилактике ВИЧ и гепатита.
9. Поздравить одиноких пожилых петербурцев
Не нарушая карантинные нормы, вы можете поучаствовать в акции благотворительного фонда «Старость в радость», который оказывает помощь пожилым людям и инвалидам. Если кратко: смотрим список праздничных дат, выбираем любую и записываем короткое видеопоздравление.На сайте фонда вы можете ознакомиться с правилами для записи видео — например, узнать, на какие темы говорить не стоит. Также вы можете договориться о регулярных сеансах связи с подопечными «Старость в радость».
Список подготовила Екатерина Кавина.
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