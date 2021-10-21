Сделать доброе дело, не выходя из комнаты: 9 волонтерских идей для петербуржцев в эпоху пандемии

1. Стать волонтером AdVita

Петербургский фонд AdVita помогает тысячам онкологических пациентов и всегда нуждается в волонтерах. Сначала нужно пройти обучение: три онлайн-встречи, во время которых вам рассказывают об особенностях онкозаболеваний, учат находить общий язык с людьми и подробно отвечают на возникшие вопросы. До пандемии COVID-19 волонтеры AdVita выезжали к детям и взрослым в больницы, сейчас общение и поддержка проходят дистанционно. Про этот проект и другие способы помочь читайте на сайте фонда.

2. Читать книги тем, кто не может сделать это сам

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы развить в себе ораторские или театральные навыки? Волонтеры проекта «Вслух» могут совместить желаемое с полезным – дистанционно помочь слабовидящим или незрячим людям, читая для них книги и обсуждая прочитанное. Или даже записать собственную аудиокнигу на профессиональной студии. Подробнее о проекте и правилах участия читайте на сайте фонда «Живая классика» .

3. Сдать кровь – она по-прежнему в дефиците

Медицина Петербурга в период пандемии обескровлена: донорский светофор указывает на острый дефицит крови всех групп и резус-факторов, кроме 3-й положительонй. Если вы хотите внести свой вклад в работу больниц и спасение петербуржцев, познакомьтесь с противопоказаниями к донации: например, кровь не стоит сдавать в том случае, если вы контактировали с кем-то из заболевших COVID-19 в течение 28 дней или замечали у себя признаки заболевания.