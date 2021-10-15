3 сексуальные проблемы в отношениях, с которыми вы точно сталкивались. Как их решать — объясняет семейный психотерапевт

Проблема №1. Снижение полового влечения

Кэти и Кайл — необычная пара. В прошлом году они вместе приехали в Сиэтл из Айовы, чтобы выйти на новую работу, а сейчас живут в прекрасном многоквартирном доме в пригороде. Они познакомились на втором курсе колледжа, стали лучшими друзьями, а через два года Кайл сказал Кэти, что испытывает к ней романтические чувства, и они начали встречаться.

Через пять лет все профессиональные мечты, казалось бы, исполнились. А вот в отношениях начались проблемы. Крепкая дружба сохранилась, но по мере того, как стресс от переезда и новой работы усиливался, сексуальное влечение Кайла пошло на спад. Сначала молодые люди думали, что все придет в норму, когда они привыкнут к новым обстоятельствам, но прошел год, а лучше не стало. Кэти устала от того, что ее флирт остается незамеченным. В итоге они пришли на терапию «в связи с сексуальными проблемами».

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Человек, оказавшийся в положении Кэти, чувствует себя виноватым, поскольку давит на партнера, требуя секса. Страдания усиливаются по мере того, как попытки соблазнить любимого/любимую проваливаются одна за одной. Человек чувствует себя отверженным. Не лучше и тому, кто оказался на месте Кайла: он пребывает в шоке от того, что ему не хочется заниматься сексом, чувствует, что как будто «вышел в отставку». Когда человек перегружен, секс может начать восприниматься как еще одна обязанность, которую необходимо выполнять. Стресс снижает уровень сексуального притяжения.

Стресс из-за нескольких крупных изменений в жизни (окончание колледжа, переезд, работа на новом месте) заставил Кайла и Кэти пережить снижение сексуальной активности — вообще-то это совершенно нормальное явление. Когда люди долго вместе, в сексуальной жизни в определенные периоды происходят спады и подъемы. В нашей культуре считается, что спад — это признак того, что отношения разваливаются, но это не совсем так. Даже в самых здоровых и тесных отношениях в одно время сексуальных контактов больше, а в другое — меньше. Не позволяйте незначительному охлаждению разлучить вас.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Перед началом работы проверьте физическое и психологическое состояние обоих участников. Может, кто-то из вас голоден или устал? Если да, то сначала удовлетворите базовые потребности. При необходимости занятия можно перенести на другое время. Найдите тихое место, где никто не отвлекает, — в парке, в машине, где вам будет удобно. Примените навык № 11* (получение эмоционального согласия), чтобы начать разговор в позитивном русле. Используйте навык № 16 (от обвинений к личной ответственности), пусть каждый возьмет на себя ответственность за действия, из-за которых вы отдалились друг от друга. Задействуйте навыки № 2 (выявление реактивности) и № 3: постарайтесь прервать поток реактивных эмоций и восстановить нормальную связь с собой, со своими потребностями. Начните медленно прорабатывать навыки, которые касаются разных видов близости, — № 21, 22, 23, 24, 25. Предметно обсудите потребность в близости — вашу и партнера. Рекомендация: не забывайте о тех аспектах вашей связи, которые все еще остаются прочными. Их можно использовать для того, чтобы справиться с проблемами в спальне.

ОБСУДИТЕ ТЕМУ С ПАРТНЕРОМ И ЗАПИШИТЕ ВЫВОДЫ

У каждого есть «тормоз» и «газ» в плане секса. Понять эти механизмы — значит улучшить свою сексуальную жизнь. Подумайте и определите свои «тормоза». Это может быть что-то, связанное с обстановкой, ощущениями, мыслями или фантазиями, — что-то, что тормозит сексуальное возбуждение. Затем поделитесь своими открытиями с партнером. Но у вас не должно быть цели его обвинить.

*Более подробное написание навыков приводится в книге.