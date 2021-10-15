3 сексуальные проблемы в отношениях, с которыми вы точно сталкивались. Как их решать — объясняет семейный психотерапевт

Сексуальные проблемы — один из самых частых источников беспокойства в паре. Кто-то переживает из-за дефицита секса в долгих отношениях, кто-то боится рассказать партнеру о своих новых фантазиях. Семейный психотерапевт Джина Сенариги в книге «Любите больше, сражайтесь меньше» приводит классические примеры недопониманий на фоне секса и предлагает пути для их решения.
Проблема №1. Снижение полового влечения
Кэти и Кайл — необычная пара. В прошлом году они вместе приехали в Сиэтл из Айовы, чтобы выйти на новую работу, а сейчас живут в прекрасном многоквартирном доме в пригороде. Они познакомились на втором курсе колледжа, стали лучшими друзьями, а через два года Кайл сказал Кэти, что испытывает к ней романтические чувства, и они начали встречаться.
Через пять лет все профессиональные мечты, казалось бы, исполнились. А вот в отношениях начались проблемы. Крепкая дружба сохранилась, но по мере того, как стресс от переезда и новой работы усиливался, сексуальное влечение Кайла пошло на спад. Сначала молодые люди думали, что все придет в норму, когда они привыкнут к новым обстоятельствам, но прошел год, а лучше не стало. Кэти устала от того, что ее флирт остается незамеченным. В итоге они пришли на терапию «в связи с сексуальными проблемами».
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Человек, оказавшийся в положении Кэти, чувствует себя виноватым, поскольку давит на партнера, требуя секса. Страдания усиливаются по мере того, как попытки соблазнить любимого/любимую проваливаются одна за одной. Человек чувствует себя отверженным. Не лучше и тому, кто оказался на месте Кайла: он пребывает в шоке от того, что ему не хочется заниматься сексом, чувствует, что как будто «вышел в отставку». Когда человек перегружен, секс может начать восприниматься как еще одна обязанность, которую необходимо выполнять. Стресс снижает уровень сексуального притяжения.
Стресс из-за нескольких крупных изменений в жизни (окончание колледжа, переезд, работа на новом месте) заставил Кайла и Кэти пережить снижение сексуальной активности — вообще-то это совершенно нормальное явление. Когда люди долго вместе, в сексуальной жизни в определенные периоды происходят спады и подъемы. В нашей культуре считается, что спад — это признак того, что отношения разваливаются, но это не совсем так. Даже в самых здоровых и тесных отношениях в одно время сексуальных контактов больше, а в другое — меньше. Не позволяйте незначительному охлаждению разлучить вас.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
- Перед началом работы проверьте физическое и психологическое состояние обоих участников. Может, кто-то из вас голоден или устал? Если да, то сначала удовлетворите базовые потребности. При необходимости занятия можно перенести на другое время.
- Найдите тихое место, где никто не отвлекает, — в парке, в машине, где вам будет удобно.
- Примените навык № 11* (получение эмоционального согласия), чтобы начать разговор в позитивном русле.
- Используйте навык № 16 (от обвинений к личной ответственности), пусть каждый возьмет на себя ответственность за действия, из-за которых вы отдалились друг от друга.
- Задействуйте навыки № 2 (выявление реактивности) и № 3: постарайтесь прервать поток реактивных эмоций и восстановить нормальную связь с собой, со своими потребностями.
- Начните медленно прорабатывать навыки, которые касаются разных видов близости, — № 21, 22, 23, 24, 25. Предметно обсудите потребность в близости — вашу и партнера. Рекомендация: не забывайте о тех аспектах вашей связи, которые все еще остаются прочными. Их можно использовать для того, чтобы справиться с проблемами в спальне.
ОБСУДИТЕ ТЕМУ С ПАРТНЕРОМ И ЗАПИШИТЕ ВЫВОДЫ
У каждого есть «тормоз» и «газ» в плане секса. Понять эти механизмы — значит улучшить свою сексуальную жизнь. Подумайте и определите свои «тормоза». Это может быть что-то, связанное с обстановкой, ощущениями, мыслями или фантазиями, — что-то, что тормозит сексуальное возбуждение. Затем поделитесь своими открытиями с партнером. Но у вас не должно быть цели его обвинить.
*Более подробное написание навыков приводится в книге.
Проблема №2. Отсутствие секса
Рианна и Мартель — очень уважаемая пара из СентЛуиса. У них двое детей — шестилетняя Таша и восьмилетний Кевин. Детей они обожают, считают, что их семья в целом — отличная команда. Рианна и Мартель еще и центр местной социальной вселенной — они организуют сбор пожертвований, различные мероприятия, выступают в качестве хозяев на праздничных собраниях.
Это вне всякого сомнения любящая пара, они часто держатся за руки и улыбаются друг другу. Людям очень приятно находиться рядом с ними. Оба партнера — успешные, оба обладают настоящим магнетизмом. Окружающие были бы шокированы, узнав, что теплые отношения между Рианной и Мартелем на самом деле сходят на нет. Всему виной — проблемы в постели, которые длятся уже больше трех лет. Когда-то секс доставлял обоим большое удовольствие, но что-то «сломалось», и ни Рианна, ни Мартель не знают, как это «починить».
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Многие современные пары сталкиваются с проблемами в сексе. Просто поразительно, насколько часто люди отводят сексу последнее место в списке приоритетов — после работы, волонтерской деятельности, аспирантуры, детей и т. д. Я постоянно наблюдаю это в своей практике. Большинство пар успешно скрывает это от окружающих, притворяясь, что все идеально. Такая «тайная борьба» изматывает, она может вызвать чувство изоляции.
Другая проблема — многие считают, что секс вернется как-нибудь «сам собой», без всяких усилий. Это, конечно, не всегда получается. Секс требует точно такого же внимания, как любой другой аспект здоровых отношений. Чем более напряженной становится жизнь партнеров, тем сложнее, но одновременно и важнее находить время для секса.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
- Перед началом работы проверьте свое физическое и психологическое состояние. Может, кто-то из вас голоден или сильно устал? Если да, то сначала удовлетворите базовые потребности — занятия можно отложить на некоторое время.
- Найдите тихое место, где вас никто не будет отвлекать, — например, можно побеседовать в парке или в машине. Имейте в виду — обсуждать сексуальные вопросы проще вне сексуального контекста.
- Пользуйтесь навыком № 2 и в течение недели обращайте пристальное внимание на деликатные подсказки своего тела, которые говорят о том, что вы в хорошем настроении и открыты для любви. Осознание своих потребностей поможет извлечь преимущества из подобных моментов.
- Воспользуйтесь навыком № 8: подумайте о своей признательности партнеру, связанной с вашим прошлым совместным сексуальным опытом, а возможно, и будущим. Вспоминая о ярком сексе, который у вас был, и фантазируя вместе (вне сексуального контекста), можно заново разжечь искру. Очень важно, чтобы между вами сохранялся телесный контакт, пусть и не эротический. Укрепление физических проявлений любви помогает, когда в интимной жизни случается затишье.
- Используйте навык № 4, чтобы направить свои мысли в нужное русло. Даже такие внешне благополучные пары, как Рианна и Мартель, начинают пробуксовывать из-за вредных внутренних шаблонов. Нужно выходить за границы этих шаблонов.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Устраивайте эротические или «поцелуйные» свидания — пусть получение удовольствия от физической связи станет во время таких свиданий приоритетом. Важно, чтобы во время этих свиданий никто из участников никуда не спешил.
ОБСУДИТЕ С ПАРТНЕРОМ И ЗАПИШИТЕ ВЫВОДЫ
Некоторым из нас может быть трудно испытывать настоящую уверенность в себе — а ведь именно она является главной составляющей сексуальности. Даже в парах, где оба, казалось бы, уверены в себе, на самом деле может происходить постоянная борьба — высокие стандарты всегда оставляют пространство для неприятного чувства «несоответствия требованиям». В течение недели обращайте внимание на факторы, которые подкрепляют и усиливают ваше чувство сексуальной привлекательности. Как только составите полный список, начинайте работать — осознанно используйте каждый день по одному из этих факторов, чтобы почувствовать, что вы привлекательны.
Проблема №3. Рассказ о новых сексуальных фантазиях
Бри не всегда была той уверенной в себе женщиной, какой вы ее видите сейчас. Ей 38 лет, она путешествует по миру и читает все книги по самосовершенствованию, которые попадаются ей в руки. А когда-то она была просто задавлена полученным в детстве религиозным воспитанием. Бри проделала огромную работу, чтобы исследовать свое чувство стыда и преодолеть ограничения, мешающие нормально жить, и сейчас она наслаждается плодами своего труда.
Она начала знакомиться в интернете, надеясь, что у нее будет время исследовать свое новое сексуальное «я» и насладиться им. Но когда она познакомилась с Патриком, возникло сильное притяжение с обеих сторон, и все остальные свидания Бри отложила. Патрик оказался именно тем партнером, рядом с которым было комфортно ее истинному «я», но Бри хотелось исследовать новые формы сексуального удовольствия. Как рассказать об этом Патрику, чтобы не оттолкнуть его?
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Открывать новые аспекты своей сексуальности — это нормальная часть жизни. И она достаточно важная, чтобы обсудить ее с партнером. Будет здорово, если Бри и Патрик смогут создать свободное пространство, чтобы непринужденно поговорить о своих сексуальных потребностях. Нет ничего необычного в том, что сексуальные интересы человека в разные моменты жизни расширяются и меняются. Убедитесь в том, что у вас и вашего любимого человека есть время для игр и экспериментов, — это нужно, чтобы секс соответствовал вашим меняющимся желаниям.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
- Перед началом работы проверьте свое физическое и психологическое состояние. Может, кто-то из вас голоден или сильно устал? Если да, то сначала удовлетворите базовые потребности. Занятия можно отложить на какое-то время.
- Найдите тихое место, где вас никто не будет отвлекать. Можно прогуляться в парке или поговорить в машине.
- Используя навыки № 6 и 11, постарайтесь создать безопасное принимающее пространство и получите от партнера согласие на обсуждение деликатной темы. Сосредоточьтесь на том, что поможет вам почувствовать поддержку в тот момент, когда вы будете открывать душу перед партнером.
- Примените навыки № 12 и 13, задействуйте эмпатическую коммуникацию. Это поможет вашему партнеру принять ваши сексуальные фантазии, даже если он не разделяет их.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для прекрасного секса вовсе не обязательно делиться фантазиями. Один участник пары может испытывать гораздо больше любопытства по отношению к специфическим формам полового акта, нежели другой. Пространство, в котором никто никого не осуждает, — это очень важно, так у вас обоих будет возможность выразить себя. Нет ничего необычного в том, что у людей есть какие-то фантазии, которые они, может быть, даже не намерены воплощать в жизнь. Прежде чем делать выводы о том, что могут значить для вас желания партнера, выясните, чего именно хочет ваш партнер — конкретных действий или ему достаточно говорить и фантазировать?
ОБСУДИТЕ С ПАРТНЕРОМ И ЗАПИШИТЕ ВЫВОДЫ
Говоря о сексе, можно применить навык № 29 (приближение, отстранение и нападение). Обратите внимание на то, как вы себя ведете во время бесед на тему секса: приближаетесь к партнеру, отстраняетесь или нападаете на него? Как и когда защитное поведение работает на вас? А когда оно мешает?
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Питер».
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