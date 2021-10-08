В Петербурге в августе увеличилось в три раза число смертей от COVID-19 по сравнению с тем же периодом 2020 года

Всего в России в августе умерли 49 389 человек с диагностированным COVID-19. В статистической службе выделили четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом. Первая — «COVID-19 как основная причина смерти». В августе 2021 года зафиксировано 1235 случаев в Петербурге. Год назад таких смертей было 422 (рост на 292,7%). По всей России зафиксированных случаев насчитывается 38 603.

Вторая — «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования». Таких случаев в августе — 100, в конце лета 2020 года их было 62. Общероссийских показатель — 4 977 человек

Третья — «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента». В августе 2021 года — 42 случая. Четвертая — «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти» — 224.

Ранее в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки — 936. Это максимум за все время. Число случаев коронавируса в России достигло 7 717 356. За последние сутки заболевание диагностировано у 27 246 человек в 85 регионах.

Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей. Общие признаки синдрома — повышенная утомляемость, нехватка дыхания, ухудшение когнитивных функций и некоторые другие симптомы, которые влияют на повседневное функционирование.