ВОЗ впервые дала определение постковидного синдрома

Эксперты, медики ВОЗ и ученые провели опрос и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов после перенесенного COVID-19 из разных стран, в том числе в России.

В ВОЗ отмечают, что постковидное состояние сохраняется около трех месяцев с начала заболевания COVID-19. Общие признаки синдрома — повышенная утомляемость, нехватка дыхания, ухудшение когнитивных функций и некоторые другие симптомы, которые влияют на повседневное функционирование. Симптомы могут проявиться как сразу после коронавирусной болезни, так и после первичного восстановления. Также они могут ослабевать или обостряться время от времени.

Отмечается, что определение постковидного синдрома поможет быстрее его диагностировать, а, как следствие, быстрее приступить к лечению. Изучение проявлений продолжаться по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.

Напомним, первый в мире центр изучения постковидного синдрома начал работать в Петербурге. Его открыли на базе клиники имени Пирогова СПбГУ. Медики сосредоточат внимание на аутоиммунных заболеваниях, которые активизируются у переболевших COVID-19.