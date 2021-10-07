Назван оптимальный срок для зачатия ребенка после перенесенного COVID-19

Врач, отвечая на вопрос, через какое время после вакцинации и болезни мужчина может зачать ребенка, заявил, что три месяца — это оптимальный срок. Если это время не будет соблюдено, то большой трагедии от этого не произойдет.

Пушкарь заявил, что COVID-19 негативно влияет на мужское здоровье и качество спермы. Но вопрос пока мало изучен, при этом вакцина никаких отрицательных последствий не дает.

Напомним, в Петербурге за время пандемии число случаев заражения коронавирусом среди беременных превышает 2,7 тысяч. У 34% беременных женщин наблюдалось среднетяжелое и тяжелое течение болезни.

Также главный санитарный врач России Анна Попова считает, что число заразившихся коронавирусом уже сейчас растет. В дальнейшем ожидается осенний прирост заболевания COVID-19. Ситуация усугубляется тем, что вместе с приходом осени появляются и традиционные сезонные заболевания.