В Центре имени Гамалеи рассказали о планах по созданию единой вакцины против гриппа и коронавируса

«Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года», — приводят «Известия» слова директора центра Александра Гинцбурга.

Как объясняет главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев, необходимость создания единой прививки от гриппа и коронавируса обусловлена тем, что одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него. Вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно для создания иммунитета, поскольку это два разных вируса.

«Не надо путать кислое с пресным, грипп — это грипп, коронавирусная инфекция отношения к этому не имеет. Дело в том, что похож предмет болезни — дыхательная система, но заболевания эти, в общем, сильно отличающиеся друг от друга. Коронавирусная инфекция приносит нам «сюрпризы», особенно у молодых людей, когда поражению подвергается и центральная нервная система», — отметил Зуев, добавив, что до тех пор, пока не разработана единая вакцина от гриппа и коронавируса, необходимо прививаться двумя разными препаратами — с перерывом в две-три недели.