ВОЗ одобрила применение первой в мире детской вакцины против малярии

Вакцина против малярии под брендом Mosquirix показала ограниченную эффективность — препарат предотвращает заболевание только в 39% случаев. Также вакцина предотвращает тяжелую форму болезни среди детей в 29% случаев. Об этом говорят результаты исследования, проводимого в Африке — в Гане, Кении и Малави — с 2019 года. Применение вакцины, считают в ВОЗ, сможет спасти десятки тысяч детских жизней ежегодно.

«Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей — это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней», — заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На протяжении веков малярия преследовала Африку к югу от Сахары, причиняя огромные личные страдания. Мы давно надеялись на эффективную вакцину против малярии, и теперь впервые в истории у нас есть такой препарат, рекомендованный для широкого использования. Сегодняшняя рекомендация дает проблеск надежды для континента, который несет самое тяжелое бремя болезни, и мы ожидаем, что еще больше африканских детей будут защищены от малярии и вырастут здоровыми взрослыми», — отметила региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.