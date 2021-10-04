Регистрационное удостоверение для медицинского прибора, который получил название «Тор», выдал Росздравнадзор. Разработчик аппарата, АО «Концерн Гранит», утверждает: прибор при включении в сеть образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению.

Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового «зашумления» успешно подавляет коронавирус, заявляет разработчик. «Излучение аппарата «Тор» воздействует на вирусы, в результате цепочка заражений воздушно-капельным путем ослабевает: иммунитет человека, получившего деактивированный вирус, имеет больше шансов справиться с опасной инфекцией», — отмечается на сайте концерна.

«Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — приводит «Интерфакс» слова замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака.

Утверждается, что применение аппарата уже разрешено Роспотребнадзором в жилых, производственных, административных помещениях, внутри транспортных средств, в медицинских учреждениях и в полевых условиях для очистки воздуха электромагнитным воздействием. «Тор» уже запущен в серийное производство — прибор может функционировать при температурном режиме от -20 до +40 градусов по Цельсию.