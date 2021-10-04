UPD: в России отменены все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор не вводил новых ограничений

Мероприятия проводятся только «в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса». Об этом заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она подчеркнула, что нет ни одной территории в стране, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Она назвала это особенностью эпидпроцесса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в столице будут приниматься необходимые меры. Сейчас в Москве отмечается рост заболевших на 30%, количество госпитализаций — на 20%.

Власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса. За нарушения ограничений уже оштрафованы 34 крупных торговых центра в Москве. Он также отметил необходимость ужесточать контроль за соблюдением санитарных правил, сообщают РИА Новости.