UPD: в России отменены все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор не вводил новых ограничений

В России остановлены все массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом в понедельник, 4 октября, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
UPD: В Роспотребнадзоре разъяснили, что дополнительных ограничений с сегодняшнего дня не вводилось. Ограничения продолжают действовать, а главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий (обновлено 16:29).
Мероприятия проводятся только «в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса». Об этом заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Она подчеркнула, что нет ни одной территории в стране, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Она назвала это особенностью эпидпроцесса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в столице будут приниматься необходимые меры. Сейчас в Москве отмечается рост заболевших на 30%, количество госпитализаций — на 20%.
Власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса. За нарушения ограничений уже оштрафованы 34 крупных торговых центра в Москве. Он также отметил необходимость ужесточать контроль за соблюдением санитарных правил, сообщают РИА Новости.
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