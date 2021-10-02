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Здоровье

Росстат: россияне потребляют сахар в четыре раза больше нормы

Среднестатистический россиянин съел в 2020 году 31 килограмм сахара — это в четыре раза выше рекомендованной Минздравом нормы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Источник: Shutterstock

Согласно требованиям здорового питания Минздрава, в год человек может съедать в среднем восемь килограммов сахара. Однако итоги 2020 года свидетельствуют о том, что потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма: конфет и шоколада — 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий — 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла — 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда — 1 килограмм в пересчете на сахар. При этом не учитывалась еда в общепите.

На первом месте в списке регионов, где больше всего потребляют сладкого, оказалась Ингушетия. Там в среднем в год местные жители употребляют 66,7 килограмма продукта, на втором месте Дагестан — 47,5 килограмма, на третьем Мордовия — 42,6 килограмма. Отмечается, что потребление сахара и кондитерских изделий остается примерно на одном уровне последние 10 лет.

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